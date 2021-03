'Orkla Latvija' investē 76 000 eiro 'Spilvas' ražotnes attīstībā

"Orkla Latvija" investē 76 000 eiro "Spilvas" ražotnes pilnveidē, lai veicinātu ilgtspējīgu ražošanas procesu.

Uzņēmums realizējis rekuperācijas jeb siltuma atgūšanas projektu "Spilvas" ražotnē, kas ļauj ražošanas procesos radīto siltumu izmantot atkārtoti karstā ūdens sildīšanai un citiem procesiem. Tādējādi gada laikā tiek samazināts energoresursu patēriņš par 4%, kā arī nodrošināts CO 2 izmešu samazinājums 145 tonnu apmērā.

"Energoefektivitāte ir neatņemama daļa no apdomīgas un gudras uzņēmumu resursu pārvaldības. Vienlaikus mūsu motivācija ir strādāt ilgtspējīgi, tādēļ mums ir svarīgi samazināt mūsu ietekmi uz vidi, un viens no veidiem, kā to varam panākt, ir, īstenojot energoefektivitātes pasākumus mūsu ražotnēs, lai patērētu resursus gudrāk un pārdomātāk, vienlaikus arī strādājot efektīvāk," stāsta "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

Projekta ietvaros "Spilvas" ražotnē uzstādīti trīs siltummaiņi, no kuriem katrs veic kādu nozīmīgu funkciju – viens īsteno tvaika katla piebarošanas ūdens uzsildīšanu, izmantojot katla dūmgāžu radīto siltumu, otrs veic katlu piebarošanas ūdens priekšuzsildīšanu, izmantojot deaeratora izdalīto siltumu, bet trešais ļauj izmantot pasterizācijas termotuneļa radīto siltumu karstā ūdens uzsildīšanai. Rezultātā tiek samazināts dabasgāzes patēriņš, jo nav nepieciešams no jauna karsēt ūdeni.

"Orkla Latvija" pārstāv zīmolus "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu Čipsi", "Taffel the Original Snacks", "Pedro", "Spilva", "Gutta", "Everest", "Latplanta", "Abba" un citus.