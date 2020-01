'Orkla Latvija' pagājušais gads bijis veiksmīgs

Uzņēmumu "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" un "Orkla Foods Latvija" apvienotajai organizācijai "Orkla Latvija" aizvadītais gads bijis veiksmīgs gan pārdošanā, gan arī citos darbības rādītājos, pastāstīja "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka kopējos rezultātus kompānija varēs novērtēt tad, kad būs apkopoti visi dati aizvadīta gada dati kopumā, tostarp par pērnā gada decembri, kas ir īpaši nozīmīgs laiks vairāku uzņēmuma pārstāvēto kategoriju produktiem.

Didrihsons atgādināja, ka 2019. gadā "Orkla Latvija" veica nozīmīgas pārmaiņas, lai stiprinātu pozīcijas tirgū un kļūtu konkurētspējīgāka, apvienojot uzņēmumus "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" un "Orkla Foods Latvija" organizācijā "Orkla Latvija". "Apvienojoties mēs esam kļuvuši spēcīgāki, kā arī mums ir iespēja operatīvāk organizēt darbu, attīstīt ražošanu un produktu sortimentu," viņš sacīja.

Pēc Didrihsona teiktā, ka kopumā organizācijas vispārējā attīstības stratēģija pēdējo gadu laikā ir sniegusi iespēju strādāt gudrāk, pārdomātāk, vienlaikus kļūstot par efektīvāku organizāciju. Piemēram, ņemot vērā pieaugošās energoresursu cenas, "Orkla Latvija" atkārtoti apliecinājusi pēdējo trīs gadu laikā veikto energoefektivitātes veicināšanas projektu nozīmi. Pērn energoefektivitātes uzlabošanā investēts vairāk nekā viens miljons eiro.

Viņš atgādināja, ka pērn īstenoti vairāki automatizācijas un robotizācijas projekti uzņēmuma ražotnēs, sniedzot iespēju strādāt efektīvāk un daļēji palīdzot arī risināt darbaspēka problēmu pārtikas sfērā. Tostarp pērn ieguldīti 1,2 miljoni eiro "Ādažu čipsu" ražotnē čipsu paciņu pakošanai kastēs, robotiem aizstājot vairāk nekā 20 darbinieku darbu. Tikmēr 333 000 eiro investēti "Laimas" ražotnē zefīru "Maigums" automatizētai iepakošanai un svara kontrolei 200 gramu paciņās, bet 500 000 eiro - jaunu iekārtu iegādē. 2019.gada nogalē investēti 220 000 eiro jaunu ūdens pudeļu pakošanas iekārtu uzstādīšanā "Everest" ražotnē, kas automātiski veic produkcijas uzkraušanu uz paletēm un aptin to ar plēvi turpmākai transportēšanai.

Pēc viņa sacītā, paralēli "Orkla Latvija" turpina darbu pie ilgtspējas stratēģijas īstenošanas, arvien vairāk dažādojot sortimentu un piedāvājot jaunus produktus. Uzņēmuma ilgtspējas attīstības stratēģija paredz pakāpenisku visu "Orkla Latvija" zīmolu produktu sortimenta pāreju no palmu eļļas uz atbildīgi iegūtu palmu eļļu vai citām augu eļļām, piemēram, saulespuķu, līdz 2021.gadam. Tāpat, "Orkla Latvija" arvien aktīvāk strādā pie produktu līnijām vegāniem un veģetāriešiem, attīsta sortimentā veselīgākus produktus un izmanto atbildīgi iegūtas izejvielas. Investējot ražotnēs, īpaša uzmanība tiek pievērsta energoefektivitātei, atbildībai pret vidi un sabiedrību, piebilda Didrihsons.

2020. gadā "Orkla Latvija" plāno turpināt stiprināt pozīcijas tirgū, investējot ražošanas pilnveidē, ilgtspējas stratēģijas īstenošanā, kā arī jaunos, inovatīvos produktos. Papildus tam turpināsies darbs pie "Laimas" jaunās ražotnes celtniecības, kurā darbu plānots sākt šā gada otrajā pusē. Tāpat "Orkla Latvija" Ādažos, blakus jaunajai "Laima" ražotnei taps jauna ražotne, kas specializēsies tikai cepumu un vafeļu ražošanā un kura darbu plānots sākt 2022. gada nogalē.

"Pēdējos četros gados "Orkla" aktīvi investējusi Latvijas pārtikas biznesā. Līdz šim ražošanā vien, neskaitot pirkšanas un pārdošanas darījumus, investīcijas sasniegušas ap 40 miljoniem eiro un līdz 2022.gadam ieguldījumu apjoms pieaugs vairākas reizes," lēsa "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs.

Jau ziņots, ka "Orkla Latvija" kopējais apgrozījums 2018. gadā bija 116,092 miljoni eiro, kas ir par 3,1% vairāk nekā gadu iepriekš.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014. gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī nolēma apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".