'Orkla' nodibina uzņēmumu jaunajai cepumu rūpnīcai Ādažos

Saldumu kompānija "Orkla" Latvijā izveidojusi jaunu uzņēmumu, kas būs atbildīgs par cepumu un vafeļu ražošanu visiem "Orkla" grupas uzņēmumiem Eiropā – SIA "Orkla Biscuit Production", portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

"Orkla Biscuit Production" nodibināšana ir daļa no procesa, lai "Orkla" cepumu un vafeļu ražošanu koncentrētu vienā vietā un uzbūvētu jaunu ražotni Ādažos.

Līdz ar to cepumu un vafeļu ražošana no Kungelvas (Zviedrijā) un Rīgas (Artilērijas ielas) tiks pārcelta uz jauno ražotni.

Šīs izmaiņas tiks veiktas līdz 2023. gadam. Par jaunā uzņēmuma valdes priekšsēdētāju iecelts Toms Didrihsons, kurš turpinās darbu arī "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētāja amatā, bet SIA "Orkla Biscuit Production" darbība tiks organizēta ārpus "Orkla Latvija" uzņēmuma.

""Orkla Latvija" un jaunajam cepumu un vafeļu ražošanas uzņēmumam ir atšķirīgas pilnvaras. "Orkla Latvija" koncentrēsies uz Latvijas tirgu, turpinot ražot produktus mūsu iemīļotajiem zīmoliem, bet jaunā "Orkla Biscuit Production" organizācija fokusēsies uz cepumu un vafeļu ražošanu vairākām citām valstīm – Zviedrijai, Norvēģijai, Igaunijai, Somijai un Latvijai, " papildina Didrihsons.

"Delfi" jau ziņoja, ka "Orkla Latvija" mātes uzņēmums nolēmis būvēt vēl vienu jaunu ražotni Latvijā, Ādažos, blakus "Laimas" jaunajai ražotnei. Tā specializēsies tikai cepumu un vafeļu ražošanā un būs lielākā šāda veida ražotne Baltijas valstīs un Skandināvijā. Šīs būs pēdējos gados lielākās investīcijas Latvijas pārtikas ražošanas nozarē, kas radīs ap 250 jaunu darba vietu, eksportējot ap 80% no saražotajiem apjomiem.

Plānots, ka jaunā ražotne sāks darbu 2023. gadā.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014. gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī pieņēma lēmumu apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".