Paātrinātā kārtībā SPRK apstiprina siltumenerģijas tarifus 30 komersantiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) paātrinātā kārtībā apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas tarifus 30 siltumapgādes komersantiem, nodrošinot iespēju mājsaimniecību lietotājiem saņemt no oktobra piemēroto valsts atbalstu pilnā apmērā, "Delfi Bizness" informēja komisijā.

Starp apstiprinātajiem tarifiem trīs ir ražošanas tarifi, kas netiek piemēroti gala lietotājiem. Tarifi 29 komersantiem stājas spēkā ar š.g. 15. oktobri, bet vienam komersantam – š.g. 8. oktobrī.

SPRK skaidro, ka Šāds deleģējums apstiprināt tarifus paātrinātā kārtībā noteikts jaunajos Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma grozījumos. Proti, tajos ietverts ne tikai lielāks valsts atbalsts centralizētās siltumapgādes mājsaimniecības lietotājiem, bet arī pienākums SPRK līdz š.g. 31. oktobrim apstiprināt pilnos siltumenerģijas tarifu projektus, kuri iesniegti vērtēšanai līdz š.g. 30. septembrim un par kuriem SPRK nav pieņēmusi lēmumu. Attiecīgi tos tarifu projektus, kurus nav iespējams pilnībā izvērtēt līdz 31. oktobrim, SPRK saskaņā ar likuma grozījumiem apstiprina atbilstoši tarifu projektā ietvertajām tarifu vērtībām.

Attiecīgi no visiem 30 komersantiem, kuri līdz š.g. 30. septembrim bija iesnieguši tarifu projektus, 26 komersantiem apstiprinātas tikai tarifu projektā ietvertās tarifu vērtības bez tarifu projekta pilno izmaksu izvērtēšanas. Šiem komersantiem SPRK vērtēšanu turpinās līdz 2023. gada 30. aprīlim, lai pārliecinātos, ka tarifi atbalsta perioda laikā (līdz 2023. gada 30. aprīlim) lietotājiem ir bijuši ekonomiski pamatoti un aprēķināti pareizi. Piemēram, ja tiks konstatēts, ka faktiskās izmaksas šiem komersantiem bijušas mazākas par tarifā ietvertajām, lietotājiem nākamajā tarifa piemērošanas periodā tiks piemērots zemāks tarifs.

Savukārt četriem komersantiem tarifu projektā visu iekļauto izmaksu un pamatojošo dokumentu vērtēšanu SPRK ir noslēgusi. Līdz ar to šiem komersantiem (SIA "VNK Serviss", SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums", SIA "Bauskas siltums" un SIA "Lielvārdes Remte") apstiprināti izvērtētie siltumenerģijas tarifi. SIA "Lielvārdes Remte" apstiprinātie tarifi stājās spēkā š.g. 8. oktobrī, par ko SPRK lēmumu pieņēmusi š.g. 6. oktobra padomes sēdē.

Atkarībā no kurināmā veida jaunie tarifi pārsvarā ir intervālā no 75–150 EUR/MWh, taču atsevišķās apdzīvotās vietās tie ir arī augstāki.

"Šosezon siltumenerģijas ražošana ir netipiski dārga augsto energoresursu cenu dēļ. Atkarībā no kurināmā veida faktiskās ražošanas izmaksas var būt pat 2–5 reizes augstākas nekā pirms gada. No pēdējo mēnešu prakses redzam, ka pieprasījums pēc pilna tarifu projektā iekļauto izmaksu izvērtēšanas ir nepieredzēti augsts. Tie nereti ir komersanti, kuru tarifi nav pārskatīti ilgāku laiku. Siltumenerģijas ražošanas faktiskās izmaksas pašlaik ir augstas, tādēļ tarifu pārskatīšana nepieciešama arī, lai komersanti spētu turpināt nodrošināt siltumenerģijas pakalpojumu visu apkures sezonu," stāsta SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.

Viņa arī skaidro, ka pilno izmaksu izvērtēšanas process ir laikietilpīgs, bet valsts atbalsts ir noteikts uz noteiktu periodu – līdz nākamā gada 30. aprīlim. "Lai nodrošinātu, ka visi lietotāji saņem līdzvērtīgu valsts atbalstu, ar likuma grozījumiem rasts risinājums, lai vērtēšanā esošie tarifi stātos spēkā jau š.g. oktobrī. Pretējā gadījumā liela daļa jauno tarifu stātos spēkā vairākus mēnešus pēc valsts atbalsta perioda sākuma, kas nozīmētu lietotājiem segt visas ar kurināmā cenu pieaugumu saistītās neparedzētās izmaksas no sava mājsaimniecības budžeta," norāda Ozola.

Līdz ar tarifu apstiprināšanu SPRK lielākai daļai komersantu piešķīra atļauju pašiem noteikt tarifus. Atļauju komersants izmantos brīdī, ja mainīsies kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Tas nozīmē, ka visiem minētajiem komersantiem arī no š.g. 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir tiesības iesniegt pašu noteiktos tarifus, ja šajā periodā komersantam mainīsies kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena.

Turklāt komersanti, kuriem ir SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus, var iesniegt izvērtēšanai tarifu projektu vairākkārtīgi. Līdz ar to šī perioda laikā komersantam tarifs var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus piešķirtā atļauja nozīmē to, ka tiklīdz kurināmā cena ir zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.