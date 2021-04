Paaugstināts CO2 līmenis konstatēts 15% tirdzniecības vietu

No šā gada 30. marta līdz 9. aprīlim pārbaudītajās 440 tirdzniecības vietās, kas atrodas dažādās Latvijas pilsētās un ir atšķirīgas pēc platības, gaisa kvalitātes mērījumi apliecinājuši labus rezultātus – paaugstināts CO2 līmenis konstatēts tikai 15% objektu, informē Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

Mērījumus Ekonomikas ministrijas uzdevumā veica BVKB sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitātes Higiēnas un arodslimību laboratoriju un SIA "Ko tu elpo", un tas tika darīts, turpinot šogad februārī uzsāktās tirdzniecības vietu pārbaudes. Līdz ar to kopumā gaisa kvalitāte šogad pārbaudīta 748 tirdzniecības vietās.

Slikta gaisa kvalitāte – ar CO 2 līmeni virs 1000 ppm aprīlī konstatēta 65 tirdzniecības vietās jeb 15%, kas ir aptuveni tāpat kā 2021.gada februārī veiktajās pārbaudēs. Aprīlī apsekots par 132 ēkām vairāk, lielāku pārbaužu daļu veicot tirdzniecības vietās ārpus Rīgas. Apsekoti pārtikas, būvmateriālu, optikas, higiēnas un ziedu veikali, ēdināšanas vietas, aptiekas un degvielas uzpildes stacijas – tirgotavas ar platību no 33 m2 līdz 21 507m2.

Nejaušas izlases kārtībā pārbaudītas 8 ēkas, kurās CO 2 rādītāji fiksēti arī februārī veiktajos mērījumos. Secināts, ka visās atkārtoti pārbaudītajās tirdzniecības vietās gaisa kvalitāte uzlabojusies.

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, aprīlī veiktajās pārbaudēs lielāka uzmanība pievērsta maziem veikaliem, kā arī tirdzniecības centriem. Piemēram, pārtikas veikalu gaisa kvalitāte ir uzlabojusies par 7% salīdzinājumā ar iepriekšējā periodā veiktajām pārbaudēm pie līdzīga objektu skaita. Tomēr joprojām slikta gaisa kvalitāte biežāk konstatēta nelielās tirdzniecības vietās, kas mēdz būt saistīts ar to, ka netiek darbinātas mehāniskās ventilācijas iekārtas. Ņemot vērā siltāku laikapstākļu iestāšanos, daļa apsekoto tirdzniecības vietu tika vēdinātas, turot atvērtus logus vai durvis.

Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas atzinumiem slikta ventilācija var veicināt COVID-19 izplatību. Par vienu no efektīvākajiem iekštelpu gaisa kvalitātes un tīrības pakāpes rādītājiem tiek uzskatīta oglekļa dioksīda (CO 2 ) jeb ogļskābās gāzes koncentrācija. Ja tā svārstās no 400 – 600 ppm, tas uzskatāms kā ļoti labs gaisa kvalitātes rādītājs, ja CO 2 koncentrācija ir no 600 – 1000 ppm - vidējs, bet, ja oglekļa dioksīds pārsniedz 1000 ppm - zems gaisa kvalitātes rādītājs.

Mērījumi tirdzniecības vietās tika veikti, izmantojot Testo 400, Testo 440 un Testo 480 mērinstrumentus, un tas darīts dažādos punktos, piemēram, pie ieejas, telpas vidū un tās dziļumā, par mērījumu rezultātu nosakot vidējo rādītāju.

BVKB joprojām aicina visus ēku īpašniekus, nomniekus un apsaimniekotājus pievērst uzmanību gaisa kvalitātei arī turpmāk, izmantojot gan dabiskās, gan mehāniskās vēdināšanas iespējas.