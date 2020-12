Pabeidz 'Hiponia' likvidācijas procesu

Uzņēmumu reģistra notāra lēmums par ieraksta izdarīšanu saistībā ar "Hiponia" izslēgšanu no komercreģistra pieņemts 2020. gada 2. novembrī. Jau iepriekš tika saņemts EK apstiprinājums, ka EK atbalsta lēmums ir pienācīgi īstenots, informē "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor".

Izpildot Ministru kabineta lēmumu par SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra" (no 2014. gada 1. oktobra SIA "Hiponia") kapitāla daļu atsavināšanu, kas pieņemts saskaņā ar iepriekš apstiprināto koncepciju "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveidi par attīstības banku", 2013. gada 28. jūnijā SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" kļuva par uzņēmuma 100% kapitāla daļu īpašnieku.

Atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) apstiprinātajiem komercdarbības valsts atbalsta izbeigšanas nosacījumiem "Hiponia" pakāpeniski veica savu aktīvu izstrādi un pēc to pārdošanas uzņēmums bija jālikvidē. "Possessor" kā vienīgais "Hiponia" dalībnieks 2018. gadā 25. jūnijā pieņēma lēmumu par "Hiponia" darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu.

Līdz 2020. gada 30. septembrim ir realizēti visi "Hiponia" piederošie nekustamie īpašumi un izsolēs pārdoti visi "Hiponia" piederošie krājumi. Uzņēmuma kontos atlikušie naudas līdzekļi tika pārskaitīti Finanšu ministrijai (Valsts kasei) valsts aizdevuma pamatsummas dzēšanai.

"Hiponia" nodarbojās ar no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārņemto problemātisko aizdevumu izstrādi un pārņemtā nekustamā īpašuma pārvaldību un realizāciju. "Hiponia" pamatuzdevums bija atgūt iespējami lielākus līdzekļus, lai atmaksātu Latvijas Republikai no tās saņemto komercdarbības atbalstu saskaņā ar 2013. gada 19. jūnijā starp "Hiponia" un valsti noslēgto aizdevuma līgumu. Faktiski izsniegtais aizdevums bija 99,18 miljoni eiro. Laika periodā no 2013. gada līdz 2020. gada 30. septembrim "Hiponia" pamatsummā, procentos un citos maksājumos kopumā ir atmaksājusi 94,24 miljonus eiro.