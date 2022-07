Pabeidz projekta 'Merks Duntes zīles' būvniecību

SIA "Merks" nodevusi ekspluatācijā projektu "Merks Duntes zīles" Rīgā, ,kura ietvaros tapušas četru un piecu stāvu ēkas ar 84 dzīvokļiem. 85% no visiem mājokļiem ir rezervēti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Projektu ir izdevies pabeigt plānotajos būvniecības termiņos – aptuveni gada laikā kopš darbu sākšanas brīža, saka "Merks" Nekustamo īpašumu attīstības direktors Mikus Freimanis. Šobrīd ir izpārdoti visi četru istabu dzīvokļi, bet aktīvākā interesi interese ir par divu istabu dzīvokļu rezervāciju. Projektā vēl ir pieejami 13 dzīvokļi. Tas apliecina to, ka ir izdevies atrast līdzsvaru starp mūsdienīgumu, komfortu un energoefektivitāti, kas ir būtiska šī brīža apstākļos, viņš pauž.

Dzīvojamās ēkas atrodas vienā no mazāk apbūvētajām un zaļākajām vietām Rīgā, netālu no Skanstes apkaimes. Dzīvokļu kopējā platība ir no 40 līdz 95 m2, tie tiek piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari. Ēkās ir izbūvēti lifti; pagrabstāvā atrodas privātās noliktavas, koplietošanas atpūtas telpa vai pazemes autostāvvietas. Projekta teritorija būs apzaļumota un iežogota, būs pieejamas arī virszemes autostāvvietas. Vēsturisko ozolu pakājē atradīsies atpūtas vieta, piknika zona un vairāki bērnu spēļu laukumi un vieta pieaugušo treniņiem.

Projekta mājaslapā kā plānota dzīvokļu cena ir norādīti 75-197,3 tūkst. eiro.

Foto: Publicitātes foto

"Delfi Bizness" jau vēstīja, ka "Merks", sekojot līdzi pieprasījumam un tendencēm tirgū, pērn pievērsies kompaktu dzīvokļu izveidei ar ērtiem plānojumiem par pieejamu cenu. Pašlaik uzņēmums turpina projektu "Merks Mežpilsēta", "Merks Viesturdārzs" attīstību u.c.