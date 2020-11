Pabeigta projektēšana 'Rail Baltica' stacijai un saistītajai infrastruktūrai lidostā 'Rīga'

Pabeigta projektēšana "Rail Baltica" stacijai un saistītajai infrastruktūrai starptautiskajā lidostā "Rīga", informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pabeigta projektēšana "Rail Baltica" stacijai un saistītajai infrastruktūrai starptautiskajā lidostā "Rīga", informē uzņēmuma pārstāvji.

Saņemts Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas apstiprinājums būvprojektam. Kopumā projekts saņēmis 32 institūciju saskaņojumus un atļauju sākt pirmā Baltijas ātrgaitas dzelzceļa un avio savienojuma centra būvniecību.

Plānots, ka "Rail Baltica" līnija nodrošinās ātru dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstu galvaspilsētām katras divas stundas. Apmēram reizi 30 minūtēs tā saucamais shutlle jeb atspoles vilciens savienos lidostu un Centrālo staciju Rīgā. Tas ļaus 10 minūtēs nokļūt no lidostas galvaspilsētas centrā. "Rail Baltica" līniju paredzēts izmantot arī reģionālajai satiksmei Latvijā.

"Rail Baltica" stacijas un infrastruktūras projekts lidostā "Rīga" ietver jaunas, trīs līmeņu, stacijas izbūvi. Pirmajā jeb zemes līmenī izveidota ērta pieejamība stacijas un lidostas kompleksam: jauni piekļuves ceļi, auto un velo stāvvietas, kāpnes, eskalatori un lifti, lai nokļūtu citos stacijas stāvos. "Zaļais koridors" pasažieriem - platība brīvai pasažieru kustībai gan no lidostas termināla, gan uz to, kuri lidostā ieradīsies ar automašīnu, sabiedrisko transportu, velosipēdu, kā arī atlidojošiem pasažieriem. Stacijas 2. stāvā būs pasažieru uzgaidāmās telpas, biļešu tirdzniecības automāti un kases, informācijas stendi, bet 3. stāvā būs ātrvilciena un ekspreša (shuttle) no Rīgas centra pietura.

Lai būtu ērtāk nokļūt nepieciešamajā stāvā no pasažieru platformām, būs pieejami vairāki eskalatori un lifti, pa kuriem nokļūt stacijas ēkas divos zemākajos stāvos, lai izmantotu uzgaidāmās zāles vai arī lai dotos uz lidostas termināli. Stacijas apkārtnē - jauni piekļuves ceļi auto un velo kustībai, izveidota auto stāvvieta, velo novietnes, elektroauto uzlādes vietas.

Lai dzelzceļš aizņemtu mazāk vietas, "Rail Baltica" dzelzceļš un stacija lidostā "Rīga" tiks izvietota uz dzelzceļa estakādes, kuras augstums būs apmēram 10 metri. Tāpat tiks veidots uzbērums un 113 m garš dzelzceļa pārvads pār K. Ulmaņa gatvi.

Projektu izstrādājis atklātā starptautiskā konkursa uzvarētājs - trīs valstu uzņēmumu apvienība PROSIV (Sintagma (Itālija), Prodex (Slovākija) un Vektors T (Latvija)). Ar šo apvienību 2018. gada martā tika noslēgts pirmais "Rail Baltica" projektēšanas un autoruzraudzības līgums. Personu apvienībai "PROSIV", saskaņā ar līgumu, bija jāizstrādā "Rail Baltica" stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes starptautiskajā lidostā "Rīga" būvprojekts, kā arī būs jāveic autoruzraudzība būvdarbu laikā. Līguma kopējā summa ir 4,5 miljoni eiro. Kopējais projektējamās līnijas garums bija 4,4 kilometri.

Pašlaik starptautiskā konkursa konkurencē tiek meklēts būvnieks; notiek konkursa 2. kārtas izvērtēšana, piedalās 8 kandidāti. Paredzēts, ka 2020. gada beigās ar konkursa uzvarētāju tiks noslēgts līgums un 2021. gadā tiks sākti būvdarbi.