Pabeigti būvdarbi uz Jelgavas, Bauskas un Daugavpils šosejām

Pabeigti būvdarbi atsevišķos posmos uz Jelgavas (A8), Daugavpils (A6) un Bauskas (A7) šosejām, informē "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceļa segums pārbūvēts uz Jelgavas šosejas (A8) kreisās brauktuves posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu (19,20.-29,95. km), un visi satiksmes ierobežojumi tur ir atcelti. Būvdarbi ietvēra brauktuves seguma reciklēšanu un iestrādāšanu jaunos ceļa pamatos, pievienojot saistvielu un papildu akmens šķembas. Šos pamatus pārklāja ar trim kārtām asfalta. Pārbūvēja arī tiltu pār Misu un atjaunoja sabiedriskā transporta pieturvietas. Ceļa pārbūvi veica akciju sabiedrība "A.C.B." par līgumcenu 10,16 miljoni eiro (ar PVN), tos finansēja no valsts budžeta.

Savukārt uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Teivāniem līdz Kreipāniem aiz Daugavpils (238,75.-247,90. km) ir atjaunots segums. Tur ir veikts iesēdumu remonts, labots ceļa profils, sakārtota ūdens novades sistēma un ieklāta jauna asfalta virskārta. Būvdarbus veica SIA "Binders" par līgumcenu 1,42 miljoni eiro (ar PVN). Darbi veikti valsts budžeta papildu 75 miljonu eiro finansējuma ietvaros.

Lai paaugstinātu satiksmes drošību, uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils–Babīte) līdz Lietuvas robežai (20,60.-84,50. km) ir ierīkotas akustiskās ribjoslas. Transportlīdzeklim uzbraucot uz šādas ribjoslas, rodas vibrācijas un troksnis, brīdinot autovadītāju no iebraukšanas pretējā joslā. Ribjosla ir uz autoceļa ass līnijas iefrēzētas aptuveni 10 mm dziļas iedobes ar soli 0,6 m. Darbus veica SIA "Via" par līgumcenu 203 tūkstoši eiro (ar PVN), tie finansēti no valsts budžeta papildu 75 miljonu eiro līdzekļiem.

Lai veicinātu ekonomikas atlabšanu Covid-19 radītās krīzes apstākļos, ceļu infrastruktūras projektiem tika piešķirti 75 miljoni eiro, šā gada aprīlī vienojās valdība.