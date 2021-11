Pagājušā nedēļā elektroenerģijas biržas vidējā cena Latvijā pieauga par 27%

Pagājušā nedēļā Latvijā elektroenerģijas cena pieauga par 27% un bija 157,25 eiro par megavatstundu (MWh), aģentūru LETA informēja AS "Latvenergo".

Lietuvā elektroenerģijas cena, salīdzinot ar nedēļu iepriekš pieauga par 21%, un bija 157,25 eiro par MWh. Savukārt Igaunijā cena kāpa par 34 % līdz 156,68 eiro par MWh.

Elektroenerģijas cenas Baltijā sekoja līdzi cenu pieauguma tendencei Ziemeļvalstīs. Tikmēr enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala kāpa par 17%, savukārt plūsmas no Somijas kritās par 42%, un enerģijas plūsmas no Krievijas bija par 48% mazākas nekā nedēļu iepriekš.

Pagājušajā nedēļā "Nord Pool" sistēmas cena kāpa par 122% līdz 122,93 eiro par MWh, to galvenokārt noteica vēsāki laikapstākļi, kas veicināja elektroenerģijas patēriņa pieaugumu, kā arī par 27% samazinājās vēja staciju izstrāde, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Nenoliedzami, sistēmas cenas kāpumu ietekmēja arī pieaugošās energoproduktu un oglekļa emisiju kvotas cenas.

Salīdzinot ar nedēļu iepriekš, "Nord Pool" reģionā patēriņš pieauga, un tika patērētas 9459 gigavatstundas (GWh), kā arī pieauga izstrādes apjomi, un tika saražotas 9990 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 5%, un kopā tika patērētas 596 GWh. Latvijā patēriņš kāpa par 6% līdz 150 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija par 7% lielāks, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un kopā tika patērētas 185 GWh. Lietuvā patēriņš kāpa par 3% līdz 261 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 22% un bija 378 GWh, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 50%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 132 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 30% un bija 175 GWh. Savukārt Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 19% mazāka un tika saražota 71 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 88%, Igaunijā 95%, bet Lietuvā 27%. Baltijas valstīs tika saražoti 64% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.