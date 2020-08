Pagājušā nedēļā Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas cena pieaugusi par 32%

Vidējā elektroenerģijas cena pagājušā nedēļā Latvijā un Lietuvā pieauga par 32% – līdz 40,16 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".

Pirmajā augusta nedēļā pārsvarā visos "Nord Pool" tirdzniecības apgabalos vidējās elektroenerģijas cenas pieauga. Latvijā un Lietuvā nedēļas vidējā cena pakāpās par 32%, bet Igaunijas tirdzniecības apgabalā nedēļas vidējā cena pieauga par 27% līdz 36,30 eiro par MWh, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. "Nord Pool" nedēļas vidējā sistēmas cena pieauga līdz 2,25 eiro par MWh.

"Nord Pool" apgabalā elektroenerģijas cenu pieaugumu pērnajā nedēļā ietekmēja augstākas izejvielu cenas un sausāki laikapstākļi, tomēr hidrorezervuāru aizpildījums Ziemeļvalstīs joprojām ir augstā līmenī, kas kopumā uztur salīdzinoši zemu cenu līmeni Ziemeļvalstīs. Arī izstrāde vēja stacijās samazinājās par 39%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Baltijā cenu izmaiņas ietekmēja zemākas jaudas plūsmas no Somijas un Zviedrijas apgabala (SE4), kā arī plūsmu pieaugums no Baltkrievijas un Kaļiningradas apgabala. Cenu starpību starp Igauniju un Latviju galvenokārt izraisīja zemākas jaudas plūsmas no Igaunijas.

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš pieauga līdz 6430 gigavatstundām (GWh), savukārt izstrādes apjomi samazinājās līdz 6579 GWh.

Šajā laikaposmā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3% līdz 479 GWh. Igaunijā novērots patēriņa pieaugums par 5% līdz 132 GWh, Lietuvā – par 2% līdz 219 GWh, bet Latvijā – par 2% līdz 128 GWh.

Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 18% līdz 295 GWh. Salīdzinot ar nedēļu iepriekš, Latvijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 57%, saražojot 101 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 3% līdz 89 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrādes apjomi pieauga par 7%, sasniedzot 105 GWh.

Izstrādes apjoms pret patēriņu aizvadītajā nedēļa Latvijā bija 79%, Igaunijā – 67%, bet Lietuvā – 48%, savukārt Baltijas valstīs tika saražoti 62% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.