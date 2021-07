Pagājušajā gadā 'Joker Ltd' strādājis ar zaudējumiem

Azartspēļu un bāru darbības organizētājs, kā arī sporta un atpūtas pakalpojumu sniedzējs SIA "Joker Ltd" 2020. gadā piedzīvojis apgrozījuma kritumu par 56,4%. "Galvenais iemesls apgrozījuma kritumam bija Covid-19 pandēmija, kā dēļ gada laikā visas uzņēmuma struktūrvienības darbojās nepilnus astoņus mēnešus, turklāt arī šajā laikā ar būtiskiem ierobežojumiem," teikts SIA "Joker Ltd" iesniegtajā vadības ziņojumā, vēsta "Lursoft" Klientu portfelis.

Pērn uzņēmuma apgrozījums sarucis līdz 20,41 miljoniem eiro, savukārt pēc tam, kad 2019. gadā tas nopelnījis 12,22 miljonus eiro, 2020. gads noslēgts ar 760,15 tūkstošu eiro zaudējumiem. Pēdējo reizi ar zaudējumiem uzņēmums strādājis 2009. gadā.

2020. gadā "Joker Ltd" guvis ieņēmumus 70 struktūrvienībās – 29 Latvijas pilsētās, kā arī Viļņā. Lielākā ieņēmumu gūšanas vieta pēc ģeogrāfiskā sadalījuma bija Rīga, kas deva 34% no "Joker Ltd" kopējā apgrozījuma. Nākošās lielākās pilsētas ieņēmumu ģenerēšanas ziņā bija Liepāja (6%), Daugavpils (5%) un Ventspils (5%). Nepilnus 92% uzņēmuma apgrozījuma pagājušajā gadā nodrošinājuši ieņēmumi no azartspēlēm.

"Šī biznesa sektora īpatsvaram ir tendence pieaugt, attīstoties interneta azartspēlēm un sauszemes totalizatoriem, kas azartspēļu tirgū atpazīstami ar zīmolu "Synottip"," norāda "Joker Ltd". Tiesa, azartspēļu tirgus kopumā 2020. gadā sarucis par 51,4%, kas ir pirmais gads kopš 2010. gada, kad nozare piedzīvoja strauju kritumu.

Jānorāda, ka pagājušajā gadā "Joker Ltd" bija darba devējs 506 strādājošajiem.

Pērn uzņēmuma samaksāto nodokļu apjoms sarucis līdz 9,31 miljonam eiro, tostarp 1,42 miljoni eiro samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un 0,83 miljoni eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī.