Pagājušajā gadā patērētāji par 'Coca-Cola' produktiem samaksājuši 65 miljonus eiro

2017. gadā Latvijas patērētāji par "Coca-Cola" produktiem izdevuši 65 miljonus eiro, liecina firmas "Steward Redqueen" veiktais sociāli ekonomiskās ietekmes pētījums. 45 miljoni eiro jeb 70 procenti no šīs summas palikuši valsts ekonomikā nodokļu, darba algu un peļņas formā, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāvji.

Latvijā uzņēmuma ieguldījums kopējos nacionālajos nodokļu ieņēmumos un IKP ir vislielākais absolūtajā summā triju Baltijas valstu vidū, norāda "Coca-Cola HBC" ģenerāldirektors Baltijā Konstantīns Čukčukovs.

"Mēs lepojamies, ka atbalstām Latvijas tautsaimniecību ar tik lielu summu kā 45 miljoni eiro gadā," piebilda Čukčukovs.

"Coca-Cola Grupas" darbībā Latvijā pagājušajā gadā radītā 45 miljonu eiro vērtība nodokļu, darba algu un peļņas formā ir vienāda ar 0,18% no Latvijas IKP. 24 miljonus no kopējās vērtības veido nodokļu maksājumi, kas ir 0,3% no kopējiem nacionālajiem nodokļu ieņēmumiem.

Latvijā pagājušajā gadā atbalstītas 1383 darbavietas jeb 0,16% no kopējās nodarbinātības, kā arī katra darbavieta "Coca-Cola Grupas" uzņēmumos atbalstīja 10 citas darbavietas kopējā ekonomikā.

Patērētāji Latvijā pagājušajā gadā par "Coca-Cola" produktiem samaksāja kopumā 65 miljonus eiro, un no katra šī iztērētā eiro 70% palika nacionālajā ekonomikā. No 65 miljoniem eiro 11,3 miljoni bija valsts nodokļi (PVN), bet 24,3 miljoni bija mazumtirgotāju uzcenojums, kas veido tirdzniecības ietekmi.

29,3 miljoni eiro bija "Coca-Cola HBC" pārdošanas ieņēmumi plus 1,7 miljoni eiro – "Coca-Cola Company" izdevumi, ko nodrošina vietējo resursu izmantošana.

''Coca-Cola Grupas'' uzņēmumu darbība radīja darbavietas 1151 darbiniekam – lielākoties tirdzniecības partneriem un tirdzniecības partneru piegādātājiem. 120 darbinieki uz pilnu slodzi nodarbināti uzņēmumā "Coca-Cola HBC Latvija", savukārt 111 darbavietas atbalstītas piegādātāju uzņēmumos un to attiecīgo piegādātāju uzņēmumos.

Baltijas valstīs "Coca-Cola Grupas" uzņēmumi radījuši 134 miljonus eiro lielu pievienoto vērtību un atbalstījuši kopumā 4083 darbavietas, no kurām lielākā daļa ir tirdzniecības sektorā.

Pētījumu, kas sniedza ieskatu par "Coca-Cola Grupas" uzņēmumu darbības Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 2017. gadā radīto ietekmi uz pievienoto vērtību un ietekmi uz nodarbinātību, veica "Steward Redqueen" – Nīderlandes uzņēmums, kas konsultē organizācijas par ietekmes un ilgtspējas jautājumiem. Pētījuma mērķis bija novērtēt, kā "Coca-Cola Grupas" uzņēmumu darbība ietekmē valsts tautsaimniecību un otrādi.

Uzņēmumu "Coca-Cola Grupa" Baltijas valstīs veido uzņēmumu "The Coca-Cola Company" un "Coca-Cola HBC" izveidotā vērtības ķēde.