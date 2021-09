Pagājušajā nedēļā Baltijas valstīs palielinājās gan Nord Pool sistēmas cena, gan arī elektroenerģijas cenas

Aizvadītajā nedēļā Nord Pool sistēmas cena kāpa par 10% līdz 85,88 EUR/MWh. Šādu pieaugumu galvenokārt noteica rekordaugstas oglekļa emisiju kvotu un izejvielu cenas, kā arī augstas elektroenerģijas cenas Vācijā, informē AS "Latvenergo".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Elektroenerģijas cenas pieaugumā svarīgu lomu ieņem arī laikapstākļi. Aizvadītajā nedēļā vēja staciju izstrāde kritās par 33 %, un ieilgušie sausie laikapstākļi Ziemeļvalstīs veicināja hidroloģisko rādītāju pasliktināšanos. Turpinās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju ikgadējā apkopes darbu sezona, un aizvadītajā nedēļā pieejamās jaudas īpatsvars veidoja 83% no kopējās uzstādītās jaudas.

Baltijas valstīs vidējās elektroenerģijas cenas pieauga visos tirdzniecības apgabalos. Latvijā elektroenerģijas cena kāpa par 16%, Lietuvā – par 15% pret iepriekšējo nedēļu, un abās valstīs tā bija 124,12 EUR/MWh. Igaunijā cena pieauga par 11% un bija 119,39 EUR/MWh. Baltijā elektroenerģijas cenas kāpumu galvenokārt veicināja elektroenerģijas cenu pieaugums Ziemeļvalstīs. Enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala kritās par 89% ikgadējo NordBalt starpsavienojuma apkopes darbu dēļ. Enerģijas plūsmas no Krievijas bija par 13% mazākas, bet enerģijas plūsmas no Somijas samazinājās par 1%. Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un tika patērētas 6 890 GWh, savukārt izstrādes apjomi pieauga, un tika saražota 6 951 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 3%, un kopā tika patērētas 506 GWh. Latvijā patēriņš kāpa par 2% līdz 131 GWh. Igaunijā patēriņš bija par 3% lielāks, un kopā tika patērētas 150 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga par 3% un bija 225 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 26% un bija 308 GWh.

Latvijā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 90%, iepriekšējā nedēļā tika saražota 71 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi palielinājās par 5% un bija 127 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 28%, un tika saražotas 110 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 54%, Igaunijā 85%, bet Lietuvā 49%. Baltijas valstīs tika saražots 61% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.