Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas biržas cena Latvijā pieauga līdz 103 EUR/MWh

Pagājušajā nedēļā "Nord Pool" nedēļas sistēmas cena samazinājusies par 28% līdz 38,28 EUR/MWh, savukārt Latvijā elektroenerģijas cena pieauga par 9% un bija 102,75 EUR/MWh, informē "Latvenergo".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušajā nedēļā "Nord Pool" nedēļas sistēmas cena samazinājusies par 28% līdz 38,28 EUR/MWh – to ietekmēja liels nokrišņu daudzums Ziemeļvalstīs, kas arī aizvadītajā nedēļā saglabājās krietni virs normas līmeņa un uzlaboja hidrorezervuāru aizpildījuma līmeni, energoproduktu cenu lejupslīde, atomelektrostaciju ikgadējās apkopes darbu sezonas noslēgums Ziemeļvalstīs un augsta vēja elektrostaciju izstrāde, kas gan samazinājās par 4%.

Elektroenerģijas cenas Baltijā galvenokārt ietekmēja par 39% zemākas enerģijas plūsmas no Krievijas, plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala savukārt pieauga par 18%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, plūsmas no Somijas bija par 9% lielākas. Tādēļ Latvijā elektroenerģijas cena pieauga par 9%, Lietuvā tā kāpa par 7% un abās valstīs bija 102,75 EUR/MWh. Igaunijā cena pieauga par 9% un bija 102,25 EUR/MWh.

Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, "Nord Pool" reģionā patēriņš samazinājās, un tika patērēta 7 931 GWh. Arī izstrādes apjomi nedaudz samazinājās, un tika saražotas 8 355 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 1% līdz 530 GWh. Latvijā patēriņš palika iepriekšējās nedēļas līmenī, un kopā tika patērētas 137 GWh. Arī Igaunijā patēriņa līmenis palika nemainīgs, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un kopā tika patērētas 152 GWh. Lietuvā patēriņš pieauga par 1% līdz 241 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 1% un bija 270 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde samazinājās par 7%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 54 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 26% un bija 139 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 22% mazāka, un tika saražotas 77 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 39%, Igaunijā 92%, bet Lietuvā 32%. Baltijas valstīs tika saražoti 51% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.