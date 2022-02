Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas cena Baltijā pieauga par 34%

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas ir pieaugušas visos "Nord Pool" tirdzniecības apgabalos. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, Latvijā un Igaunijā elektroenerģijas cena kāpa par 34% un vienoti bija 101,39 EUR/MWh. Lietuvā elektroenerģijas cena arī pieauga par 34%, sasniedzot 101,47 EUR/MWh, informē "Latvenergo".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aizvadītajā nedēļā "Nord Pool" sistēmas cena kāpa par 26% līdz 101,54 EUR/MWh.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenu pieaugumu visā 'Nord Pool" reģionā galvenokārt izraisīja straujš cenu lēciens energoproduktu tirgū, turklāt Zviedrijas stacijas "Oskarshamn 3" tehnisko problēmu dēļ līdz 86% no kopējās uzstādītās jaudas tika samazinātas Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamās jaudas. Tikmēr vēja elektrostaciju izstrāde reģionā pieauga tikai par 4%.

Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas cenas Baltijā sekoja cenu pieauguma tendencei Ziemeļvalstīs. Ietekmi uz cenām Baltijā atstāja arī par 33 % mazākas enerģijas plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala, plūsmas no Somijas bija par 7 % mazākas, kā arī plūsmas no Krievijas kritās par 14 %.

Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, "Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš nedaudz pieauga līdz 9 444 GWh, kā arī izstrādes apjomi kāpa līdz 9 727 GWh.

Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, pieauga tikai par 1% līdz 583 GWh. Latvijā kopā tika patērētas 150 GWh elektroenerģijas, kas ir par 1 % vairāk nekā nedēļu iepriekš. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš samazinājās par 2 % līdz 172 GWh. Lietuvā patēriņš bija 261 GWh, kas ir pieaugums par 3 %, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 12 %, tika saražotas 352 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 46 % līdz 149 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 9 % līdz 99 GWh, bet Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 104 GWh, kas bija par 15 % mazāka nekā nedēļu iepriekš.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 99 %, Igaunijā – 58 %, bet Lietuvā 40 %. Baltijas valstīs tika saražoti 60 % no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.