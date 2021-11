Pagājušajā nedēļā pieaugusi gan Nord Pool sistēmas cena, gan Baltijas valstu elektroenerģijas cenas

Aizvadītajā nedēļā pieaugusi gan Nord Pool sistēmas cena, gan Baltijas valstu elektroenerģijas cenas, informē AS ”Latvenergo”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nord Pool nedēļas sistēmas cena kāpa par 32% līdz 74,45 EUR/MWh, ko galvenokārt noteica laikapstākļi. Iepriekšējā nedēļā vēsāku laikapstākļu dēļ Nord Pool reģionā par 6% pieauga pieprasījums. Tajā pašā laikā nedēļas izstrāde vēja stacijās pieauga par 12%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, tomēr tā bija nepietiekama, lai panāktu Nord Pool sistēmas cenas samazinājumu.

Augstsprieguma līniju apkopes darbu dēļ samazinājās starpvalstu šķērsgriezumu jauda, kas noteica elektroenerģijas cenu starpību Baltijas valstīs. Igaunijā elektroenerģijas cena pieauga par 48%, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un bija 96,98 EUR/MWh. Latvijā cena pieauga par 87% līdz 125,31 EUR/MWh. Augstākā cena Baltijā bija Lietuvā – 128,59 EUR/MWh, kas kāpa par 92%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš. Papildus elektroenerģijas cenu kāpumu Baltijā noteica cenu pieaugums Ziemeļvalstīs, ko pastiprināja vēsāki laikapstākļi reģionā, veicinot elektroenerģijas patēriņa pieaugumu. Tikmēr enerģijas plūsmas no Somijas pieauga par 8%, plūsmas no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala kritās par 34%, savukārt enerģijas plūsmas no Krievijas bija divreiz lielākas nekā nedēļu iepriekš.

Salīdzinot ar pagājušo nedēļu, Nord Pool reģionā patēriņš pieauga un tika patērētas 8 632 GWh. Pieauga arī izstrādes apjomi, un tika saražotas 9 326 GWh.

Aizvadītajā nedēļā Baltijas valstīs kopējais elektroenerģijas patēriņš pieauga par 6%, un kopā tika patērētas 563 GWh. Latvijā patēriņš pieauga par 3% līdz 144 GWh. Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija par 3% lielāks, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un kopā tika patērētas 168 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā patēriņš kāpa par 9% līdz 251 GWh.

Pagājušajā nedēļā Baltijā kopējā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 9% un bija 299 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde kāpa par 73%, un iepriekšējā nedēļā tika saražotas 99 GWh. Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 4% un bija 128 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija par 23% mazāka un tika saražotas 72 GWh.

Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 69%, Igaunijā 76%, bet Lietuvā 29%. Baltijas valstīs tika saražoti 53% no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.