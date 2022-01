Pagājušajā nedēļā vidējā elektroenerģijas cena Latvijā un Igaunijā pieauga par 28%

Aizvadītajā nedēļā pieauga gan "Nord Pool" sistēmas, gan Baltijas tirdzniecības apgabalu nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas, informē AS "Latvenergo".

"Nord Pool" vidējā sistēmas cena pieauga par 17% līdz 123,19 EUR/MWh. Latvijā un Igaunijā elektroenerģijas cena palielinājās par 28%, un vienoti bija 143,34 EUR/MWh, savukārt Lietuvā elektroenerģijas cena bija 143,64 EUR/MWh, kas ir par 29% vairāk, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Elektroenerģijas cenas pieaugumu pagājušonedēļ veicināja energoproduktu un emisiju kvotu cenu kāpums. Turklāt elektroenerģijas izstrāde vēja stacijās bija svārstīga, nedēļas laikā pieaugot tikai par 2%. Nedēļas otrajā pusē samazinājās Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamā jauda līdz 88% no kopējās uzstādītās jaudas dēļ neplānota atslēguma Zviedrijas Ringhals atomelektrostacijas 3. blokā. Baltijas valstīs cenu kāpumu ietekmēja augstākas cenas kaimiņvalstīs, kā arī par 7 % mazākas enerģijas plūsmas no Somijas, par 10 % mazākas plūsmas no Krievijas, un par 1 % mazāka plūsma no Zviedrijas SE4 tirdzniecības apgabala.



Elektroenerģijas patēriņš "Nord Pool" reģionā, salīdzinot ar pagājušo nedēļu, pieauga līdz 9847 GWh, savukārt izstrādes apjoms sasniedza 9946 GWh.



Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs aizvadītajā nedēļā pieauga tikai par 1 % līdz 601 GWh. Latvijā patēriņš bija par 1% augstāks līdz 150 GWh, Igaunijā elektroenerģijas patēriņš bija par 3 % lielāks, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, un kopā tika patērētas 187 GWh, Lietuvā tas palika iepriekšējās nedēļas līmenī − 264 GWh.



Kopējā elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 19% līdz 346 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu. Latvijā elektroenerģijas izstrāde palielinājās par 42% līdz 118 GWh, Igaunijā ražošanas apjomi pieauga par 4% līdz 147 GWh, Lietuvā elektroenerģijas izstrāde bija 81 GWh jeb par 21% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.



Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā un Igaunijā bija 79%, bet Lietuvā 31%. Baltijas valstīs tika saražoti 58 % no reģionā patērētā elektroenerģijas apjoma.