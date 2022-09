Pakāpeniski sāksies ūdens līmeņa atjaunošana Rīgas HES ūdenskrātuvē

No 29. septembra Rīgas HES ūdenskrātuvē pakāpeniski sāks atjaunot ūdens līmeni, jo ir pabeigti hidrotehnisko būvju atjaunošanas remonti ūdenslīmeņa mainīgajā zonā, informē "Latvenergo".

Ūdenskrātuves normāla ikdienas ekspluatācijas ūdenslīmeņa zemākā robežvērtība 17,15 m LAS – 2000,5 tiks sasniegta 1. oktobrī. Bet ūdenskrātuves piepildīšanas temps būs atkarīgs no ūdens pieteces upē un pieprasījuma elektroenerģijas tirgū.

AS "Latvenergo" HES tehniskais direktors Andris Zēģele norāda, ka ūdenslīmeņa pazeminājuma laikā augustā un septembrī uzņēmums īstenoja darbus divās hidroelektrostacijās. Būvdarbos Ķeguma HES lejas bjefā paveikti pirmās kārtas dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas un plostu ceļa (atvadkanāla) atbalstsienu atjaunošanas darbi, kuru veikšanai tehnoloģiski bija nepieciešams pazemināt ūdens līmeni, t.sk. bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža un betonēšana, kā arī jaunu būvkonstrukciju montāža. Darbu pabeigšana pilnā apjomā plānota līdz gada beigām.

Rīgas HES mainīgajā ūdenslīmeņa zonā uzņēmums veica augšas bjefa hidrotehnisko būvju apsekošanu, lai novērtētu bojāto virsmu apjomu pārbūves būvprojekta izstrādei. Ūdenslīmeņa ilgtermiņa pazeminājums Rīgas HES ūdenskrātuvē nākamgad nav paredzams. Izņēmums būs viena nedēļa jūlijā, kad tiks pazemināts līmenis ūdenskrātuvē Rīgas HES hidrotehnisko būvju uzturēšanas un apsekošanas darbu veikšanai.

Jau ziņots, ka no 1. augusta līdz 30. septembrim remontdarbu veikšanai AS "Latvenergo" Rīgas HES plānota ūdenslīmeņa pazemināšana un noturēšana no atzīmes 16,25 m līdz 16,45 m LAS 2000,5, kas ir par 0,90 m zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni HES ikdienas ekspluatācijas laikā. Norādītajā līmeņa pazemināšanas termiņā iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētajai atzīmei, un ūdenskrātuves līmeņa pacelšanai līdz normālam ikdienas darba režīma līmenim.