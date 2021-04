Palielināts 'Stenders' pamatkapitāls

Pamatkapitāls palielināts kosmētikas produktu ražotājam SIA "Stenders", ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dati rāda, ka Ķīnas kompānija "Tianjin Meidaojiaye Commerce and Trade Co. Ltd." palielinājusi savu ieguldījumu SIA "Stenders" pamatkapitālā no 1,09 miljoniem eiro līdz 2,79 miljoniem eiro. SIA "Stenders" patiesie labuma guvēji ir Gang Yang un Zhao Yang, kuri ieņem arī, attiecīgi, uzņēmuma valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatus.

SIA "Stenders" 2019. gadā apgrozīja 4,33 miljonus eiro, pārskata gadu noslēdzot ar 212,11 tūkstošu eiro zaudējumiem. Gadu iepriekš tā peļņa pārsniedza 1 miljonu eiro.

2019. gadā SIA "Stenders" nodarbināja 173 darbiniekus. Pēc "Lursoft" pieejamās informācijas, SIA "Stenders" līdz šim iespēju saņemt valsts atbalstu Covid-19 radītās krīzes seku pārvarēšanai izmantojis trīs reizes, kad pērn vasarā VID vairākkārt atbalstījis uzņēmuma nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz trim gadiem.