Pandēmija nav mazinājusi interesi par investīcijām komercīpašumos

Pagājušā gada pirmajam pusgadam noslēdzoties, investori bija piesardzīgi visās jomās, tai skaitā, komercīpašumu tirgū, taču līdz gada beigām investīciju aktivitāte pārsniedza 2019. gada rādītājus, informē "Luminor" bankas eksperti.

Neskatoties uz joprojām esošajām neskaidrībām par pandēmijas tālāku attīstību, investoru noskaņojums vērtējams kā pozitīvs, norāda eksperti.

Ja vēl pērnā gada sākuma bija grūti prognozēt, kā pandēmijas ietekmē attīstīties ekonomika un investīcijas, tad šobrīd nav pamata domāt, ka ieguldījumi komercīpašumos tuvāko gadu laikā varētu mazināties. Pagājušajā gadā, spītējot nenoteiktības apstākļiem, investīciju apjomi komercīpašumos Latvijā pat nedaudz pārsniedza 2019. gada līmeni.

Kopējais investīciju apjoms Baltijā pērn sasniedzis vienu miljardu eiro, no kuriem ap 330 miljoni eiro veidoja investīcijas Latvijas komercīpašumu tirgū, bet aptuveni 82% no investīcijām komercīpašumos veikuši investori no ārvalstīm.

"Novērojam, ka arī pašlaik investori aktīvi meklē iespējamos investīciju objektus komercīpašumu tirgū Baltijas valstīs. Atdeves rādītāji investīcijām mūsu reģionā joprojām ir augstāki nekā citos Eiropas tirgos. Pēdējo desmit gadu laikā gan dzīvojamo māju fonds, gan biroju ēku būvniecība Latvijā attīstījusies lēnāk nekā kaimiņos – Lietuvā un Igaunijā, tāpēc investori redz lielu potenciālu ieguldījumiem jaunos objektos, nevis jau esošu īpašumu iegādē, kā tas tika novērots līdz šim. Arvien aktuālākās ilgtspējas un energoefektivitātes prasības būs viens no galvenajiem investīciju tirgus virzītājiem. Uzsāktie un plānotie projekti sniegs papildu pievienoto vērtību gan pilsētvidei, gan kopējai ekonomikai," norāda "Luminor" nekustamo īpašumu finansēšanas eksperts Uģis Počs.

Nākotnē, iespējams, varētu mainīties investīciju sadalījums dažādos komercīpašumu segmentos – vairāk investīcijas piesaistot biroju un loģistikas objektu būvniecībai, bet samazinoties apjomam tirdzniecības centru attīstībā. Pastāv arī zināmas neskaidrības par to, kā pandēmija ietekmēs komercīpašumu nomnieku paradumus biroju un tirdzniecības segmentos. Taču viens ir skaidrs – uzvarētāji būs tie veikalu īpašnieki, kas pirmie spēs atrast atdevi nesošu stratēģiju tirdzniecības centru platības turpmākai izmantošanai.

Attiecībā uz birojiem pastāv iespējams scenārijs, ka līdz ar attālinātā darba popularitāti uzņēmumi pārskatīs nepieciešamo darba vietu apjomu, kas turpmāk varētu būt mazāks, nekā reāli uzņēmumā ir nodarbināto. Šādam procesam jau ir izgājusi cauri liela daļa Skandināvijas uzņēmumu, samazinot dārgās nomas izmaksas vēl pirms pandēmijas. Tomēr uzņēmumu kultūras veidošanai un efektīvas komunikācijas nodrošināšanai joprojām neatņemama sastāvdaļa būs darbinieki, kas strādās klātienē. Iespējams, lai nodrošinātu komfortablu, epidemioloģiski drošu un pievilcīgu darba vidi, uzņēmumiem biroja platības būs jāsaglabā esošajā apjomā vai pat jāpalielina, norāda eksperti.

"Neskatoties uz izaicinājumiem, ar ko šobrīd nākas sastapties komercīpašumu īpašniekiem, vairākums šo viennozīmīgi redz kā attīstības un iespēju laiku. Nekustamo īpašumu tirgus spēlētāji ir pieraduši skatīties uz tirgu ilgtermiņā un tāpēc arī 2020. gadā redzējām lielu attīstību zemes, biroju un pat tirdzniecības centru darījumos. Paralēli īpašnieki kā nekad strādā pie tā, lai maksimāli uzlabot un pielāgotu savas telpas jaunām nomnieku un apmeklētāju vajadzībām, smeļoties jaunas idejas no pasaules labākiem piemēriem. Prakse rāda, ka līdz ar labāku telpu piedāvājumu, ar laiku nāk arī vēl lielāka aktivitāte investīciju segmentā un interese no jauniem ārzemju investoriem. Ja runājam par dzīvokļu īres namiem, kas jau sen ir viens no populāriem komercīpašumu investīciju veidiem, līdz ar jaunu likumdošanu noteikti redzēsim jaunus projektus un darījumus arī šajā segmentā," komentē "Colliers" Investīciju departamenta vadītāja Anžela Koļesņikova.

Lielāks investīciju apjoms salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem būs arī dzīvojamā nekustamā īpašuma segmentā. Ieguldījumu pārvaldes kompānijas "Colliers" apkopotie dati liecina, ka Latvijā lielākais pieprasījums novērojams dzīvokļu segmentā, ko sekmējusi arī jaunu dzīvokļu ēku būvniecība 2020. gadā. Pieaugusi arī iedzīvotāju interese par iespējām iegādāties un saņemt bankas aizdevumu mājokļa iegādei kāda no jaunajiem projektiem, piemēram, pērn 42 % no visiem "Luminor" aizdevumiem tika piešķirti mājokļa iegādei tieši šādos projektos. Arī "Colliers" dati rāda, ka 2020. gada laikā veikti 1720 pirmreizējie darījumi ar dzīvokļiem jaunajos projektos. Kopumā par 16% pārsniegts pārdoto dzīvokļu skaits un kopējā darījumu summa augusi par 23%. Neliels kritums pieredzēts renovēto dzīvokļu segmentā, taču vienlaikus kāpums vērojams dzīvokļu darījumiem Pierīgā.