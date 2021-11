Pandēmija negatīvi ietekmējusi 'Lindex Latvia' darbību

Apģērbu mazumtirgotāja SIA "Lindex Latvia" apgrozījums 2020.gadā samazinājies līdz 8,87 miljoniem eiro, liecina uzņēmuma iesniegtā gada pārskata dati "Lursoft".

Gadu iepriekš tirgotāja apgrozījums bijis par 21,32% lielāks. Aizvadīto gadu SIA "Lindex Latvia" noslēdza ar 333,32 tūkstošu eiro peļņu.

"Uzņēmuma darbību pārskata gadā ietekmējusi Covid-19 pandēmija un ar to saistītie valstī ieviestie ierobežojumi fizisku veikalu darbībai, kas noteica, ka nedēļas nogalēs veikali bija slēgti, bet decembrī tie bija slēgti pavisam. Interneta veikals pārskata gadā strādājis būtiski labāk nekā plānots, tādēļ daļēji nosegti fiziskajos veikalos negūtie ieņēmumi, bet 2020.gada plānotais budžets tik un tā netika sasniegts," iesniegtajā vadības ziņojumā skaidrojis SIA "Lindex Latvia". Uzņēmuma tirdzniecības ieņēmumu sadalījums 2020.gadā bijis nevienmērīgs.

2020.gada beigās SIA "Lindex Latvia" pārvaldīja 10 veikalus. Uzņēmums pagājušajā gadā nodarbinājis 80 darbiniekus.

Šogad uzņēmums paredzējis veikt pasākumus tirgus pozīciju stiprināšanai fizisko veikalu un e-komercijas jomās, nodrošinot izcilu klientu apkalpošanu un koncentrējoties uz izmaksu optimizēšanu un efektivitātes palielināšanu. Tiesa, līdz ar Latvijā noteikto ārkārtas stāvokli no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim, kā arī papildus pieņemtajiem ierobežojumiem no 21.oktobra līdz 15.novembrim, SIA "Lindex Latvia" bija spiests pilnībā slēgt šajā periodā veikalus, tādējādi negūstot ieņēmumus no preču pārdošanas klātienē.

Lursoft dati rāda, ka SIA "Lindex Latvia" aktīvi izmantojis valsts sniegtās atbalsta iespējas Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai. Gan pērn, gan arī šogad izmaksāti pabalsti dīkstāvē esošajiem SIA "Lindex Latvia" darbiniekiem, tāpat arī uzņēmums saņēmis grantus apgrozāmo līdzekļu plūsmas pārvarēšanai, un atbalstīta tā nokavēto nodokļu maksājumu samaksa termiņos vai atlikšana uz laiku. Pērn SIA "Lindex Latvia" nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 1,32 miljonus eiro