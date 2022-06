Pandēmija nesalauž pārliecību par iespēju nostiprināt latviešu zīmolu

Šoziem, turpinoties pandēmijai, ēdināšanas vietu skaits samazinājies aptuveni par trešdaļu. Nepagūstot atgūties pēc "kroņvīrusa" nestajiem satricinājumiem, biznesam jātiek galā ar Krievijas sāktā kara sekām arī Latvijā, tomēr arvien bāru un kafejnīcu darbība vilina daudzus. Un iespējas ir vienmēr.

"Tomēr ieteiktu vismaz septiņas reizes nomērīt, uztaisīt kārtīgu biznesa plānu, paredzēt visdažādākos apstākļus, tostarp pilnu, puspilnu, nepilnu piepildījumu, aprēķināt, cik ilgi pašam būs jāiegulda, cik būs jāsamaksā nodokļos, un tikai tad, ja "matemātika" sakrīt, mēģināt," saka Ernando Gamarra.

Viņš rūdījumu kafejnīcu nozarē ieguva, kopā ar biznesa partneri Daumantu Pabriežu attīstot vienu no ātrās ēdināšanas restorāniem "Subway" Rīgā. Šī skola, vadot starptautiski zināmas ķēdes franšīzes uzņēmumu, sekojot stingrām prasībām, bija patiešām laba un lieti noder arī tagad. "Šī pieredze mūs aizveda līdz "Ezītim miglā". Apvienojot spēkus, mūsu mērķis ir to padarīt par veiksmīgu latviešu franšīzi," viņš saka. Uzņēmējam pašlaik pieder septiņas "Ezītis miglā" kafejnīcas – franšīzes, viņš ir arī viens no zīmola līdzīpašniekiem, bet kopumā visā Latvijā darbojas 18 "ezīši". Šobrīd ar zīmola izveidotājiem, dibinātājiem, franšīzes devējiem sākta "saimniecības" sakārtošana, skaidrākas struktūras un attiecību izveide; formālā puse vēl ir procesā, par to viņš ir gatavs stāstīt vēlāk, tagad runājam vairāk par pandēmiju, kara ietekmi uz biznesu, gaidāmo sezonu, par šī biznesa specifiku.