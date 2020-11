Pandēmija palīdz sasniegt rekordapgrozījumu 'Elko grupai'

Pieaugošā digitalizācija, kuru pastiprina pandēmija, veicinājusi IT un sadzīves tehnikas noietu, un tā rezultātā "Elko grupas" koncerna operatīvie finanšu dati par šā gada janvāri-novembri uzrāda rekordlielu apgrozījumu – divus miljardus ASV dolāru (1,7 miljardi eiro), informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izaugsme bijusi vērojama visos tirgos, bez izņēmuma. Kopējas apgrozījums ir par 30% augstāks nekā gadu iepriekš tajā pašā periodā. Vislielākais pārsteigums – Zviedrija, kur apgrozījums audzis par 143%.

"Pērnā gada nogalē apzinājāmies, ka uzstādījums pārsniegt divus miljardus ir gana ambiciozs. Gadam iesākoties, kad pārtrūka teju visas piegādes ķēdes un valdīja liela nenoteiktība, jo īpaši Krievijā, morāli gatavojāmies ciest zaudējumus. Taču turpmākais pārsteidza daudzus. Biznesi un nozares piedzīvoja piespiedu digitalizāciju. Dzīve mājās nodrošināja pieprasījumu pēc precēm, kuras citkārt krīžu laikā nav pamatvajadzību sarakstā. Rezultātā šī ir pirmā krīze, kurā esam labvēlīgā pozīcijā," gada notikumus komentē "Elko grupas" direktors Svens Dinsdorfs.

Tirgū objektīvi vērojams deficīts atsevišķās preču grupās, piemēram, personālo datoru segmentā. Pandēmijas traucētās ražošanas jaudas un piegādes grūtības nespēj nosegt neprognozēti augsto pieprasījumu. Piegādes kavējas un arī par tām nākas konkurēt. Ja agrāk IT nozares vairumtirgotāju būtisks izaicinājums bija nodrošināt veselīgu preču apriti, neļaujot ātri novecojušām tehnoloģijām iesēsties noliktavās, tad tagad lēnas aprites krājumi (oldstock) vairs nav dienaskārtības jautājums. Preces trūkst.

"Ir izaicinoši pārvaldīt lielu un ātru izaugsmi. Taču neesam naivi, šādi izaugsmes laiki nebūs vienmēr. Iestāsies piesātinājums, tirgus palēnināsies un mums tas laikus jāspēj pamanīt. Katram laikam sava taktika. Arī brīdī, kad gada sākumā viss šķita jūkam un brūkam, svarīgi bija nenoraustīties, saglabāt nākotnes perspektīvu. Krīzes nāk un iet, šī nav pirmā un ceram ne pēdējā, ja pieņemam to kā daļu no dabiska cikliskuma. Skaidrs ir tikai viens – apstāties nedrīkstam," uzskata Dinsdorfs.

"Elko grupa" ir viens no lielākajiem IT produktu un risinājumu izplatītājiem, kas pārstāv 400 IT ražotājus. Uzņēmuma tirgus aptver 31 valstī Eiropā un Centrālajā Āzijā. Koncerna apgrozījums 2019. gadā sasniedza 1,88 miljardus ASV dolāru.