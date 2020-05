Covid-19 krīze ekonomikā būtiski mainījusi darba tirgus apstākļus. Neskatoties uz to, ka kopumā gan Latvijā, gan mūsu eksporta tirgos ekonomikas sāk samazināties, triecienu visi neizjūt vienādi. Protams, pirmajās līnijās atrodas un vissmagāk cieš uzņēmumi, kuru darbība praktiski ir apstājusies – tūrismā, viesmīlības nozarē utt. Vienlaikus pēc ilgtermiņa algu kāpuma un bezdarba samazinājuma Latvijā pozīcijas ir mainījušās darba devēju un darba ņēmēju starpā, vismaz īstermiņā noteikti. Darba tirgus ir kļuvis labvēlīgāks darba devējiem. Tāpat notiek "cīņa" starp uzņēmumiem un patērētājiem par nesaņemtajiem pakalpojumiem un precēm iemaksāto naudu atgūšanu un iespējamiem ekvivalentiem. Turklāt ekonomistu aplēses liecina, ka sabiedriskā sektora darbinieki, atšķirībā no privātā, finanšu ziņā pagaidām būtiski nejutīs krīzes atbalsi.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz "Centrālā laboratorija".

Placement code for key m_giga1 not found.

Darba tirgus darba ņēmējiem zīmējas drūmās krāsās. Ekonomisti prognozē, ka bezdarbs vēl turpinās kāpt. Uzņēmēju aptaujas liecina, ka darbaspēka trūkums vairs nav būtiska problēma, un tā ir pozitīva ziņa tiem uzņēmējiem, kas krīzē atraduši jaunas attīstības iespējas. Līdz ar to darba tirgus kļūst labvēlīgāks darba devējiem.

Ne visi var izmantot situāciju

Reģistrētais bezdarbs maijā Latvijā jau ir pārsniedzis 8%, savukārt faktiskais pat 9% un, skaitot klāt dīkstāves pabalstu saņēmējus, bezdarbs Latvijā ir sasniedzis 13%. "Swedbank" vecākā ekonomiste Agnese Buceniece norāda, ka bezdarbnieku skaits un nepilnu darba laiku strādājošo skaits ir palielinājies. Tomēr atšķirībā no iepriekšējās krīzes ir pieejams valsts atbalsts – citiem lielāks, citiem mazāks, tas ierobežo bezdarba kāpumu. Algas pirmajā ceturksnī vēl noturēja diezgan labu pieaugumu, proti, vidējā bruto alga palielinājās par 6,6%, salīdzinot ar atbilstošo periodu gadu iepriekš. Tomēr bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš skaidro, ka šīs krīzes ietekme uz strādājošajiem ir ļoti nevienlīdzīga, un šobrīd bez darba vairāk ir palikuši relatīvi zemāk atalgotie strādājošie, piemēram, viesnīcu un restorānu nozarēs.

Pārmaiņas Covid-19 pandēmijas laikā darba tirgū ir novērojuši visi uzņēmēji. "Latvijas Pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns atklāj, ka iepriekš atbilstošus kurjerus un sūtījumu apstrādes darbiniekus atrast bija problemātiski, bet šobrīd var izvēlēties labākos. "Labi speciālisti šobrīd ir vēl svarīgāki nekā iepriekš, bet to trūkumu izjūtam joprojām. Savukārt pozitīvas izmaiņas novērojam plaši pārstāvēto profesiju darba tirgū," teic Vilcāns. Runājot par kopējo "Latvijas Pasta" darbinieku skaita tendenci, arī līdz ārkārtējai situācijai to skaits dabīgi samazinājās, jo tiek pārskatīti visi uzņēmuma darba procesi un funkcijas – tas attiecas ne tikai uz sūtījumu piegādes nodrošināšanas darbiniekiem, bet arī administrācijas. Līdz ar to tiek prognozēts, ka līdz ar šo funkciju pārskatu dabīgais darbinieku skaita samazinājums turpināsies.

Tomēr bezdarba pieaugums Latvijā nevar pozitīvi ietekmēt jaunu darbinieku piesaisti noteiktās nozarēs, piemēram, farmācijas uzņēmumam "Grindeks" ir nepieciešami darbinieki ar specifiskām zināšanām ķīmijas un farmācijas jomā. Līdz ar to tūrisma nozares speciālisti nevar uzsākt darbu farmācijas industrijā bez atbilstošas izglītības un speciālas sagatavošanas.

"Nav šaubu, ka šogad daudziem darbiniekiem ienākumi samazināsies. Pamatalgu samazināšana nekļūs par normu, pandēmijas ietekme nozarēs ir ļoti nevienmērīga, vairākām nozarēm ļaunākais jau ir pāri. Tas ir papildu arguments izvairīties no šī gan darbiniekiem, gan darba devējiem psiholoģiski nepatīkamā soļa un krīzi "izsēdēt". Taču algu mainīgās daļas samazināšana vai atcelšana skars daudzus," uzskata bankas "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš.