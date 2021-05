Pandēmijas ieguvēji – kurjeri un farmācijas uzņēmumi, zaudētājos nonāk azartspēļu, tūrisma sektors

Līdz šā gada 29. aprīlim pārskatus par 2020. gadu iesnieguši jau vairāk nekā 38 tūkstoši uzņēmumu jeb trešā daļa no kopējā pārskatu skaita, kas bija iesniegts par 2019. gadu; gandrīz 42% apgrozījums ir sarucis, ziņo "Lursoft".

Tie 38 tūkstoši uzņēmumu, kuru jau iesnieguši pārskatu par 2020. gadu, pērn kopā apgrozījuši 11,86 miljardus eiro. Gada laikā šo uzņēmumu kopējais apgrozījums sarucis par 4,13%. Tikmēr to kopējā peļņa palielinājusies par 1,80%, sasniedzot 872,69 milj. eiro, savukārt darbinieku skaits, salīdzinot ar 2019.gadu, palicis teju nemainīgs, rāda "Lursoft" analizētie dati.

No visiem 38 tūkstošiem uzņēmumu, kuri jau iesnieguši pārskatus par 2020.gadu, 41,95% norādījuši, ka to apgrozījums pērn sarucis. Daļa no šiem uzņēmumiem jau likvidēti (334 uzņēmumi), savukārt vēl 308 uzņēmumiem ir šobrīd aktīvs likvidācijas process. Viens no šādiem uzņēmumiem ir 2014. gadā Olainē reģistrētais zvanu centrs SIA "CC Support Services Limited", kam likvidācijas process sākts, balstoties uz dalībnieka lēmumu aizvadītā gada novembrī. "Lursoft" pieejamais gada pārskats rāda, ka 2019.gadā uzņēmums apgrozīja 6,51 milj. eiro, savukārt pērn tā apgrozījums bija samazinājies jau līdz 1,23 milj. eiro.

Tiesa, kamēr daļai aizvadītajā gadā bija vērojams apgrozījuma kritums, ir uzņēmumi, kuriem izdevies krīzes gadu izmantot par labu savai izaugsmei. Piemērs tam ir IT nozarē strādājošais SIA "Geminent EU". "Lursoft" pieejamie gada pārskatu dati rāda, ka 2015.gadā reģistrētais uzņēmums 2019.gadā apgrozīja 28,54 tūkst. eiro, bet pērn rādītājs pieaudzis līdz 5,2 milj. eiro. Tiesa, pēc apgrozījuma pieauguma datorprogrammēšanas nozare, analizējot jau iesniegtos pārskatus par 2020.gadu, ierindojas 6. pozīcijā, kamēr līderos atrodas pasta un kurjeru darbība, kā arī farmaceitisko preparātu ražošana. "Lursoft" aprēķinājis, ka to pasta un kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kuri jau iesnieguši pārskatus par pagājušo gadu, palielinājuši apgrozījumu par 28,35%, kamēr farmaceitisko izstrādājumu ražotāji – par 20,57%. Teju tikpat straujš apgrozījuma kāpums bijis arī veterināro pakalpojumu nozarē strādājošajiem uzņēmumiem.

Ierobežojumi nāk par labu

Pasta un kurjera pakalpojumu pieprasījumu sekmējuši valstī noteiktie tirdzniecības ierobežojumi, kā rezultātā aizvadītajā gadā ievērojami palielinājies internetā veikto pirkumu skaits, kas sekmējis piegādes pakalpojumu nodrošinātāju izaugsmi. SIA "DPD Latvija" apgrozījums 2020.gadā palielinājies par 17,68%, sasniedzot 23,38 milj. eiro, savukārt SIA "Omniva" apgrozījums kāpis pat par 63,40%, pieaugot līdz 12,28 millj. eiro. Apgrozījums pērn audzis arī citiem kurjeru pakalpojumu nozarē strādājošajiem uzņēmumiem.

Lielākais apgrozījuma kritums 2020.gadā reģistrēts Covid-19 pandēmijas visvairāk skartajās nozarēs. "Lursoft" aprēķinājis, ka ceļojumu nozarē strādājošie uzņēmumi, kuri jau iesnieguši jaunākos pārskatus, pērn apgrozījuši par 60,87% mazāk nekā gadu iepriekš, azartspēļu nozarē kritums bijis par 52,72%, savukārt radošās, mākslinieciskās un izklaides darbības uzņēmumu sfērā uzņēmumi 2020.gadā apgrozījuši par 50,55% mazāk nekā aizpērn. Uzņēmumu, kas nodarbojas ar viesu izmitināšanu, kopējā apgrozījuma kritums pērn bijis 31,68%, kamēr ēdināšanas pakalpojumi, kuri jau iesnieguši jaunos gada pārskatus, 2020.gadā uzrāda 11,71% apgrozījuma kritumu.

Peļņu nomaina zaudējumi

Pieminētās nozares līdz ar apgrozījuma kritumu 2020.gadā uzkrājušas ievērojamus zaudējumus. "Lursoft" aprēķinājis, ka seši azartspēļu nozarē strādājošie uzņēmumi, kas jau iesnieguši 2020.gada pārskatu, aizvadīto gadu noslēguši kopumā ar 7,68 milj. eiro zaudējumiem, kamēr gadu iepriekš šie paši uzņēmumi nopelnījuši 30,31 milj. eiro. Lielākie zaudējumi, kā liecina "Lursoft" apkopotā informācija, azartspēļu nozarē pagājušajā gadā bijusi SIA "Alfor" – 8,83 milj. eiro. Gada laikā uzņēmuma apgrozījums sarucis par 54,11%, un, pretstatā 2019.gada 21,18 milj. eiro lielajai peļņai, pagājušais gads noslēgts ar 8,84 milj. eiro zaudējumiem. Ar zaudējumiem 2020.gadā strādājis arī SIA "Admirāļu klubs" u.c. nozares spēlētāji.

Zaudējumu apmēra ziņā 2020.gadā aiz azartspēļu nozares seko izmitināšanas sfērā strādājošie uzņēmumi. Pārskatus šobrīd iesniedzis 341 šajā nozarē strādājošs uzņēmums, to kopējie zaudējumi 2020.gadā – 3,3 milj. eiro. Jānorāda, ka šie uzņēmumi ar zaudējumiem strādājuši arī gadu iepriekš, tiesa, 2019.gadā tie bijuši ievērojami mazāki, nesasniedzot 1 milj. eiro.

"Lursoft" apkopotā informācija rāda, ka pārskatus par 2020.gadu iesnieguši teju 300 radošās, mākslinieciskās un izklaides darbību uzņēmumi. Pretstatā 2,28 milj. eiro peļņai 2019.gadā, pērn šo uzņēmumu zaudējumi bijuši 966,61 tūkst. eiro.