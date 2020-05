Darbaspēka jautājums netiek risināts

"Esam spējuši nodrošināt gan ražošanas procesu, gan piegādes un pārdošanas procesus pat tajos brīžos, kad bija vērojams ļoti straujš pieprasījuma pieaugums," norāda Didrihsons. Vienlaikus uzņēmums ieviesa vairākus papildu drošības pasākumus ražotnēs, visā piegādes ķēdē un "Laimas" saldumu tirdzniecības veikalos, lai pielāgotos situācijai un rastu risinājumus biznesa nepārtrauktībai. Uzņēmuma biroju darbinieki strādā no mājām kopš 16. marta. "Tas viss, protams, ir mainījis mūsu paradumus un pieeju, bet mēs ar lielu atbildību strādājam, lai nodrošinātu drošas, savlaicīgas, kā arī pilna apjoma piegādes visiem klientiem," skaidro Didrihsons. Runājot par darba organizēšanu un ražošanu šajos apstākļos, viņš teic, ka uzņēmuma prioritāte ir darbinieku un klientu drošība un veselība. Jānorāda, ka "Orkla Latvija" ir Covid-19 dīkstāves pabalsta saņēmēja.

Bezdarbam pieaugot, situācija ar darbaspēka pieejamību mainās, tomēr Didrihsons domā, ka šis ir vidēja termiņa faktors un, ekonomikai atkopjoties, darbaspēka jautājums atkal kļūs arvien aktuālāks. "Joprojām ir nepieciešami sezonas darbinieki, to mēs redzam arī citās Eiropas valstīs, kas ļoti aktīvi runā par šo problēmu un ceļ trauksmi, jo īpaši tagad, kad robežas ir slēgtas. Lai gan bezdarbs ir pieaudzis, sezonas darbinieku pieejamības problēma pēc būtības Latvijā netiek risināta," uzskata Didrihsons.

Uzbūvē jaunu ražotni

Pandēmijas laikā uzņēmumam ir izdevies nodot ekspluatācijā arī jauno "Laimas" ražotni Ādažos. 2019. gada 17. aprīlī "Orkla Latvija" vadība parakstīja līgumu ar būvkompāniju "Merks" par jaunās ražotnes celtniecību Ādažos. Būvniecība tika uzsāka 2019. gada 24. aprīlī, savukārt ražotne pabeigta un nodota ekspluatācijā 2020. gada 16. martā.

Jaunā ražotne sastāv no piecām būvēm – divstāvu ražotnes ēkas un vairākām būvēm tehniskām vajadzībām – ar kopējo platību 7820 m2. Tās būvniecībā izvēlēti un izmantoti augstākās kvalitātes materiāli. Viens no lielākajiem izaicinājumiem projektā bija inženiersistēmu izbūve. Tās ir ļoti apjomīgas, darbietilpīgas un pielāgotas četriem dažādiem temperatūras un mitruma režīmiem, kas nepieciešami konfekšu ražošanas procesam. Lai gan no ārpuses ēka var šķist vienkārša, tās infrastruktūra ir komplicēta un maksimāli digitalizēta. Ražotnei piešķirta arī A energoefektivitātes klase. "Orkla Latvija" jaunās ražotnes būvniecībā un zīmola turpmākā attīstībā investējusi 20 miljonus eiro.

Jāskatās no vairākām pusēm

Uz jautājumu, kā vērtē Latvijas cīņu ar Covid-19 krīzi salīdzinājumā ar citām valstīm, Didrihsons atbild, ka skatās uz to no diviem aspektiem. Viens ir cīņa ar pašu vīrusu, kas atsaucas uz to, cik daudz, cik smagu un cik letālu gadījumu ir bijis valstī, un pēc statistikas redzam, ka Latvija ar savu pietiekami pragmatisko un izsvērto rīcību pozitīvi izceļas uz citu valstu fona. Mums ir relatīvi maz gadījumu, un Didrihsons uzskata, ka pieņemtie mēri šobrīd ir bijuši atbilstoši.

Tomēr otrs aspekts, kas būtu jāvērtē kontekstā ar Covid-19, bet par kuru šobrīd vēl būtu pāragri spriest, ir tas, kādas sekas uz tautsaimniecību atstās valstī pieņemtie mēri tuvākā un tālākā nākotnē. "To mēs vēl manīsim, bet jau šobrīd ir izteiktas indikācijas, ka ekonomikas kritums un bezdarba pieaugums būs būtisks, tādējādi atstājot ietekmi uz pirktspēju, un attiecīgi bez valsts gudras rīcības un atbalsta, kas spēj stimulēt ekonomiku un pašpatēriņu, būs sarežģīti. Negribētos vēlreiz piedzīvot tādu krīzi kā 2008./2009. gadā. Lai arī toreiz krīze pēc savas būtības bija citāda, tomēr sekas sabiedrība un uzņēmējdarbība izjuta vēl ilgu laiku pēc tam. Ja mēs esam kaut ko mācījušies no iepriekšējās krīzes un esam labāk sagatavojušies, tad es domāju, ka attiecīgi valdības lēmumi var palīdzēt mums visiem atgūties ātrāk un, iespējams, kļūt pat vēl spēcīgākiem," vērtē Didrihsons.

"Orkla Latvija" apvieno divus uzņēmumus – SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" un SIA "Orkla Foods Latvija" –, kuru kopējais apgrozījums 2018. gadā bija 116,1 miljons eiro. "Orkla Latvija" pārstāv tādus zīmolus Latvijā kā "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu čipsi", "Taffel the Original Snacks", "Pedro", "Spilva", "Gutta", "Everest", "Latplanta" un citus.

SIA "Orkla Latvija" ir reģistrēta 2009. gadā, tās pamatkapitāls ir 42,9 miljoni eiro, pilnībā apmaksāts. Uzņēmuma apgrozījums 2018. gadā bija 79,2 miljoni eiro, peļņa – 2,9 miljoni eiro, liecina "Crediweb.lv" dati. "Orkla Latvija" pērn nodokļos samaksāja 12,0 miljonus eiro, un uz šā gada maija sākumu uzņēmumam nav nodokļu parādu. "Orkla Latvija" ir Covid-19 dīkstāves pabalsta saņēmēja, 2019. gadā uzņēmumā bija nodarbināts 831 darbinieks.