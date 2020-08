Pandēmijas laiks pierādīja mobilo tehnoloģiju nepieciešamību sabiedrībā, uzskata asociācija

Pandēmijas laiks ir pierādījis, ka mobilās tehnoloģijas ir nepieciešamas un bez tām mūsdienu sabiedrībai ir ārkārtīgi grūti funkcionēt, sacīja mobilo sakaru operatora "Tele2" valdes priekšsēdētājs un Latvijas Telekomunikāciju asociācijas valdes loceklis Valdis Vancovičs.

Kā norādīja asociācijas pārstāvis, novērojumi liecina, ka daudzas sabiedrības grupas ir novērtējušas šo tehnoloģiju sniegtās priekšrocības, lai gan iepriekš tās faktiski nelietoja. Piemēram, seniori, kas atklāja video zvana funkcijas, iepirkšanās un izklaides iespējas digitālajā vidē.

"Lai arī ceram, ka otrajā pusgadā koronavīrusa ietekme mazināsies, mēs esam gatavi dažādiem notikumu attīstības scenārijiem. Apzināmies, ka pandēmija maina sabiedrības ikdienu un ieradumus, ietekmējot ekonomisko situāciju valstī, un tas atsauksies arī uz pieprasījumu pēc dažādiem mobilo sakaru pakalpojumiem," sacīja Vancovičs.

Viņš piebilda, ka nozarē turpinās valdīt ļoti sīva konkurence, ņemot vērā mobilo sakaru operatoru dažādās biznesa stratēģijas un pieejas klientu piesaistē, kā arī demogrāfisko situāciju valstī, kas ietekmē arī nozari. Iepriekš šo demogrāfisko aspektu kompensēja tūrisma un ceļošanas industrija, kas ir piedzīvojusi milzīgu kritumu, piebilda Vancovičs. "Tas būtiski ietekmē operatoru ieņēmumus no viesabonēšanas pakalpojumiem, kā arī priekšapmaksas kartēm," viņš sacīja.

Taču no operatoru savstarpējās konkurences ieguvēji noteiktu būs klienti, jo viņi turpinās saņemt ļoti labas kvalitātes mobilos sakarus un dažādus pakalpojumus par labu cenu. Kā skaidroja Vancovičs, lai arī daudzas reizes šī frāze ir publiski izskanējusi, ir vērts to vēlreiz atkārtot, jo pandēmijas situācija to spilgti apliecināja - Latvijā mobilo sakari un to kvalitāte ir pasaules "Top" līmenī.

Viņš sacīja, ka pirmā pusgada lielākie izaicinājumi un panākumi noteikti ir saistīti ar Covid-19 izraisītajiem ierobežojumiem un tā sekām. Mobilo sakaru operatori spēlēja ļoti būtisku lomu, lai Latvijas iedzīvotāji spētu pēc iespējas veiksmīgāk pārdzīvot dažādos ierobežojumus, strādāšanu un mācīšanas no mājām.

Vancovičs atzīmēja, ka operatori pie tik augsta mobilo sakaru patēriņa ne tikai varēja nodrošināt stabilu tīkla darbību, bet arī palīdzēja, sniedzot atbalstu tām sabiedrības grupām, kurām šajā laikā bija nepieciešamas vislielākais atbalsts un no kurām bija atkarīgs tas, cik veiksmīgi pārdzīvos šo posmu. Vienlaikus operatoriem pašiem bija jāpielāgojas darbam krīzes apstākļos - jāparūpējas par saviem darbiniekiem, klientiem un biznesa nepārtrauktību.

Kā norādīja Vancovičs, pirmo pusgadu noteikti var iedalīt divos posmos - pirmajā un otrajā ceturksnī. Ja pirmajā ceturksnī nozare attīstījās sev ierastajā gaitā, tad otrajā ceturksnī arī telekomunikācijas nozare sāka izjust pandēmijas ietekmi.

"Un šī ietekmē arī ir divējāda. Pirmkārt, jau milzīgais datu patēriņa un zvanu skaita pieaugums otrajā ceturksnī. Piemēram, "Tele2" tīklā datu patēriņš palielinājās aptuveni 50% robežās un arī zvanu skaits piedzīvoja strauju pieaugumu - 35%. Šis laiks pierādīja, ka mobilās tehnoloģijas faktiski ir kļuvušas par vienu no pamatvajadzībām, lai sabiedrība veiksmīgi varētu ikdienā funkcionēt," viņš uzsvēra.

Otrkārt, ārkārtējā situācija ietekmēja nozares ieņēmumus gan dēļ klientu centru slēgšanas vai darba laika izmaiņām, gan iedzīvotāju piesardzības, atliekot jaunu ierīču iegādi. Tāpat arī tūrisma un biznesa ceļojumu industrijas apstāšanās būtiski samazināja ieņēmumus no viesabonēšanas pakalpojumiem un priekšapmaksas kartēm, kuras parasti pirka tūristi, kas apciemoja Latviju, stāstīja asociācijas valdes loceklis.

