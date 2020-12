Pandēmijas neskartajā biznesa pakalpojumu nozarē – vairāk nekā 250 atvērtas darba pozīcijas

Starptautisko biznesa pakalpojumu nozarē šobrīd ir vairāk nekā 250 atvērtas darba pozīcijas un šie uzņēmumi gatavi uzņemt savās darbinieku rindās tos, kas ir jaunas karjeras meklējumos, informē Biznesa pakalpojumu nozares asociācija (ABSL Latvia).

Jau gada sākumā, pirmajā pandēmijas uzliesmojuma periodā, starptautiskie biznesa pakalpojumu centri (SBPC), tādi kā "Circle K Business Centre", "SEB Global Services", "TietoEVRY", "Accenture", "Atea Global Services" u.c. sevi pieteica kā nozare, kas ne vien spējusi ātri pārorientēties uz darbu attālināti, bet arī turpinājusi iesāktos attīstības projektus un jaunu darbinieku atlasi.

Vasaras mēnešus nozares uzņēmumi izmantojuši lietderīgi, ieviešot korekcijas biznesa nepārtrauktības plānos, kā arī domājot par uzlabojumiem attālināta darba organizēšanā, paredzot, ka pandēmija atgriezīsies gada rudens un ziemas mēnešos.

"Vairums SBPC ir raduši risinājumus arī tādos jautājumos, kurus Latvijas valdība šķietami nav spējusi pilnīgi atrisināt, kā, piemēram, jaunāko atvašu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšana laikā, kad darbiniekam jāveic tiešie darba pienākumi vai arī piedāvājot iespējami fleksiblu darba laiku, lai nodarbinātais paralēli darba pienākumu veikšanai varētu palīdzēt bērniem skolas gaitās. Pandēmijas laikā atsevišķi nozares uzņēmumi nodrošina saviem darbiniekiem arī psihologa konsultācijas, apzinoties, ka vairums gadījumos darbs no mājām paredz arī cilvēka ilgstošu sociālo izolēšanu, kas var veicināt nomāktību, depresiju, pazeminātu motivāciju," stāsta ABSL Latvia pārstāve Monta Geidāne.

Viņa norāda, ka šobrīd darba sludinājumu portālā "cv.lv" izvietotas vairāk nekā 250 atvērtas pozīcijas nozares uzņēmumos finanšu, grāmatvedības, klientu servisa, IT, iepirkumu, mārketinga, personāla vadības jomās. "Nozare iemantojusi savu atpazīstamību darba tirgū ar tās piedāvātajām iespējām cilvēkiem strādāt starptautiskā līmenī, ikdienā komunicējot ar kolēģiem un klientiem ārvalstīs, tomēr fiziski atrodoties tepat Latvijā, Rīgā," atzīmē Geidāne.

SBPC kā darba devējus īpaši ir iecienījuši millennials paaudze. Pēc ABSL Latvia veiktā pētījuma datiem, 79% procenti no nodarbinātajiem ir vecumā līdz 34 gadiem, savukārt 17% - vecumā no 34 līdz 44 gadiem. Visbiežāk noteiktās pamatprasības, lai uzsāktu darbu kādā no SBPC, ir angļu valodas zināšanas, attīstītas digitālās prasmes un spēja ātri apgūt jaunas sistēmas. Starta līmeņa pozīcijās vairums uzņēmumu ir gatavi paši iemācīt šīs papildu prasmes, kas nepieciešamas darba veikšanai. Pēc ABSL datiem, nozares uzņēmumi iegulda aptuveni 10 miljonus eiro katru gadu darbinieku apmācībās.

ABSL Latvia 2019. gada aprīlī dibināja vadošie biznesa pakalpojumu centri Latvijā – "Cabot", "Circle-K Business Centre", "Cognizant", "DnB Bank ASA", "TietoEVRY" un "SEB Global Services". Asociācijā šobrīd ir 17 aktīvi biedri un sadarbības partneri.