Papildināta DELFI praktiskās konferences 'uz:RUNA' programma

17. maijā Latvijas vadošais medijs DELFI sadarbībā ar režisora un lektora Viestura Meikšāna vadīto Runas skolu aicina uz publiskās uzstāšanās praktisko konferenci "uz:RUNA", un šonedēļ papildināta pasākuma programma, praktisko nodarbību vadītāju pulkam pievienojot vēl trīs vārdus.

Pasākuma praktiskās daļas programmu papildina divas nodarbības "Atrodi pats savu ceļu" starptautiskas ekspertes Heidi Svanes no Dānijas vadībā, kuras dalība pasākumā notiek, pateicoties Dānijas Kultūras institūtam un Dānijas vēstniecībai Latvijā. Kāds ir tavs biznesa modelis? Kā par to pastāstīt citiem? Īpaši, ja tava uzņēmuma darbība nav izstāstāma vienkāršā, nepaplašinātā teikumā. Biznesa konsultante Heidi Svane šajā meistarklasē piedāvās paraudzīties uz savu uzņēmumu no mūsdienu tehnoloģiju skatupunkta un parādīs dažādas metodes, kā strādāt pie savas biznesa idejas prezentācijas.

Konferences "uz:RUNA" praktisko nodarbību ietvaros Svane palīdzēs atrast atbildes uz jautājumu, kas mūsdienās interesē daudzus – kā efektīvi un pamanāmi parādīt sevi vienmēr mainīgajā mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, kurā izaicinājums ir nevis būt labākajam, bet būt vienīgajam, darot lietas, ko pirms tam vēl neviens nav darījis.