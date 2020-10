Paplašina atbalstu komersantiem energoefektivitātes projektu īstenošanai

Otrdienas, 20. oktobra, Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi ES fondu programmas "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas nosacījumos, palielinot atbalsta apmēru komersantiem līdz pat 65% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Līdz šim spēkā esošajā regulējumā maksimālā pieļaujamā atbalsta intensitāte bija 30% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Ar grozījumiem programmā atbalsta intensitāte tiek palielināta, to diferencējot atkarībā no uzņēmumu lieluma – 45% no attiecināmajām izmaksām lielajiem uzņēmumiem, 55% – vidējiem un 65% sīkajiem (mikro) un mazajiem uzņēmumiem.

Pašlaik atvērta ir programmas trešā projektu iesniegumu atlases kārta ar projektu iesniegšanas termiņu – š.g. 17. novembris. Uz atbalstu var pretendēt Latvijas Republikā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti, kuru viena no darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība. Atbalsts energoefektivitātes pasākumiem tiks sniegts granta (dāvinājuma) veidā.

Atbalstu komersanti var saņemt ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, energoefektīvāku ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei, lai aizstātu esošās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas, inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei ražošanas ēkā, noliktavā un ražošanas teritorijā, ieguldījumiem atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai, kā arī citiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

"Investīciju veicināšana un līdz ar to produktivitātes kāpināšana ir viena no Ekonomikas ministrijas darbības prioritātēm. Šī atbalsta programma dod iespēju uzņēmumiem investēt ražotņu modernizācijā, būtiski palielinot energoefektivitātes rādītājus. Tas savukārt ļaus uzņēmumiem samazināt ražošanas izmaksas un palielināt uzņēmuma produktivitāti un līdz ar to arī konkurētspēju," uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Vienlaikus MK lēma veikt attiecīgus grozījumus arī programmas pirmās un otrās atlases kārtas projektiem, kuru īstenošana vēl nav pabeigta. Atbalsta programmas pirmo divu kārtu ietvaros atbalstīti vairāk nekā 40 projekti, kas kopā saņēmuši ES Kohēzijas fonda atbalstu aptuveni 13 miljonu eiro apmērā. Šie komersanti kopumā ietaupījuši enerģiju 71 533 MWh/gadā apmērā un no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda sastādījusi 5,15 MW.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2019. gada 5. novembra noteikumos Nr.506 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.