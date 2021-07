Par 3,6 miljoniem eiro veic remontdarbus gāzesvada Izborska-Inčukalna PGK posmā

Pārvades gāzesvadā Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve (Inčukalna PGK) tiek veikti remontdarbi 16,1 km garā posmā, darbiem ilgstot līdz šī gada decembrim. Projekta kopējās realizācijas izmaksas veido vairāk nekā 3,6 miljonus eiro, informē vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus").

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārvades gāzesvada Izborska – Inčukalna PGK remontdarbu projektu ir paredzēts īstenot vairākos posmos, veicot ārējās pretkorozijas izolācijas atjaunošanas darbus, diagnostiku un konstatēto cauruļvada defektu remontu, kā arī nomainot piecas gāzesvada šķērsošanas vietas ar autoceļiem. Vienlaikus, tiek informēts, ka šobrīd aktīvie izolācijas atjaunošanas un remontu darbi, kas norit 16,1 km garā posmā, nekādi neietekmēs autoceļu satiksmes plūsmu.

"Conexus" gāzes pārvades vadītājs Ivars Cibuļskis atzīst, ka būtiski ir remontdarbus veikt preventīvi, vēl pirms tiek konstatēti kritiski defekti: "Dabasgāzes pārvades infrastruktūras drošība ir mūsu prioritāte. Tās drošai uzturēšanai un ekspluatācijai, ir nepieciešama preventīva sistēmas pārbaude, līdz ar to regulāri sekojam līdzi visu pārvades gāzesvadu darbībai un, konstatējot nepilnības, lemjam par to novēršanu. Vienlaikus, tā kā šobrīd remontētais posms ir viens no cauruļvadiem, kas savieno "Conexus" pārvades gāzesvadu ar kaimiņvalsts dabasgāzes sistēmu, tas ļāvis mums darbus plānot tā, lai sistēmas lietotāji nesaskartos ar dabasgāzes padeves problēmām."

Vienlaikus Cibuļskis uzsver remontdarbu nozīmīgumu, kas projektam noslēdzoties, nodrošinās pastiprinātu pārvades gāzesvada drošību un ilgāku cauruļvadu ekspluatācijas laiku.

Darbus īsteno konkursa kārtībā izraudzītais uzņēmums SIA "Euro Enerģijas Serviss" ciešā "Conexus" darbinieku uzraudzībā.