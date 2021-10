Par 4,9 miljoniem eiro izsolīs kādreizējā izklaides centra 'Go Planet' ēku

Ar 4,902 miljonu eiro sākumcenu pirmajā izsolē tiks izsolīta kādreizējā izklaides centra "Go Planet" ēka Gunāra Astras ielā 2B, Rīgā, liecina zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaua paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 1,5656 hektāru platībā un ģimenes atpūtas centra ēkas 15 tūkst. kvadrātmetru platībā.

Nekustamā īpašuma īpašnieks ir SIA "Ladeko". Piedzinējs ir SIA "Devor". Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 4,902 milj. eiro. Izsoles solis ir 50 tūkst. eiro. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 28.oktobris plkst.13, izsole noslēgsies 29.novembrī plkst.13.

Jau ziņots, ka "Ladeko" 2014.gada jūlijā saistībā ar modernizācijas un rekonstrukcijas darbiem slēdza "Go Planet". 2015.gada beigās uzņēmums pabeidza "Go Planet" dizaina un tehniskā projekta izstrādi un sāka sarunas ar būvniecības kompānijām par izklaides centra pārbūves sākšanu. "Go Planet" centra plānotā atklāšana bija paredzēta 2016.gada beigās, taču centrs tā arī netika atvērts.

"Ladeko" dibināta 2003.gadā, un tās pamatkapitāls ir 12,956 milj. eiro. Uzņēmums līdz 2020.gadam piederēja Lidijai Gavrilovai (66,15%) un 1972.gadā dzimušajai Nataļjai Junelei (33,85%), bet patlaban tā īpašnieki ir 1972.gadā dzimusī Nataļja Junele (18,5%) un SIA "First LatCard", kuras īpašnieki ir 1983.gadā dzimusī Nataļja Junele (60%), 1972.gadā dzimusī Nataļja Junele (10%), Genrihs Junelis (21%) un Aigars Rubīns (9%).

"Ladeko" 2020.gadā strādāja ar 27 837 eiro apgrozījumu un guva gandrīz 1,369 milj. eiro lielu peļņu.