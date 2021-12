Par 5 milj. eiro pārbūvēta Jēkabpils reģionālās slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļa

Ieguldot vairāk nekā 5 miljonus eiro Covid-19 finansējuma pārbūvēta Jēkabpils reģionālās slimnīcas Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

3 miljoni eiro investēti infrastruktūras uzlabošanā, bet vairāk nekā 2 miljoni eiro – medicīniskā aprīkojuma iegādē. Uzlabojumi veikti arī Hemodialīzes nodaļā un aptiekas noliktavas telpās.

Jēkabpils reģionālās slimnīcas Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas pārbūvē ieguldīti 2.5 miljoni eiro, tādējādi izveidota modernākā reanimācija reģionā ar 15 gultas vietām. Deviņas no tām ir aprīkotas īpaši Covid-19 pacientu aprūpei, kuri Jēkabpilī ārstējas gan no šīs pilsētas un novada, gan arī no Līvāniem, Madonas Aizkraukles u.c. reģiona pašvaldībām.

Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa būvēta kā modulāra sistēma, kuras katrs no paneļiem tika pasūtīts no Vācijas. Gultas pēc vajadzības un neatkarīgi no pacienta veselības stāvokļa iespējams viegli pārvietot.

"Ar katra šāda projekta noslēgumu esam soli tuvāk eiropeiskai slimnīcai, kurā vietējiem un tālāku reģionu iedzīvotājiem būs iespējams saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi! Lielākais izaicinājums šajā vērienīgajā projektā bija būvniecības procesa veikšana bez pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma," atzīst Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš, pateicoties par pacietību gan kolektīvam, gan pacientiem.

Savukārt kopš 20.decembra slimnīcas Hemodialīzes nodaļa pacientu aprūpi turpina jaunās – modernās telpās galvenajā stacionāra ēkā un tās uzlabošanā ieguldīti 100 tūkst. eiro. Šobrīd hemodialīzes pakalpojumu ir iespējams nodrošināt vienlaicīgi četriem pacientiem – 3 pacientu vietas atrodas kopējā zālē, bet viena vieta – atsevišķā telpā jeb boksā ar nodalītu ieeju, kur procedūru iespējams veikt infekcioziem pacientiem (ar Covid-19 vai citas infekciju slimības saslimšanu). Tāpat iegādāts papildus hemodialīzes aparāts, iekārtota ērta darba vide personālam un garderobe pacientu ērtībām. Šobrīd hemodialīzes pakalpojumu Jēkabpils reģionālajā slimnīcā 3 reizes nedēļā saņem 10 pacienti. Tuvākajā laikā plānots, ka nodaļā pacienti hemodialīzi saņems līdz sešām dienām nedēļā, kas uzlabos pakalpojuma pieejamību vismaz divas reizes.



Paralēli slimnīcā norit 2021. gada janvārī sāktie rekonstrukcijas darbi ERAF projekta ietvaros. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA "Jēkabpils PMK". Projekta mērķis ir attīstīt slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģiona iedzīvotājiem gan stacionārā, gan ambulatorajā daļā. Būvniecības darbi norit kārtās, nepārtraucot slimnīcas un poliklīnikas pakalpojumu sniegšanu pacientiem.

Septembrī noslēdzās Uzņemšanas nodaļas pārbūves 1.kārta un atjaunotās telpas tika nodotas ekspluatācijā. Pabeidzot ERAF projektu, 2022.gada beigās slimnīcai būs jauna un Eiropas standartiem atbilstoša Uzņemšanas nodaļa, kā arī pilnībā rekonstruētas poliklīnikas telpas.

Pamatojoties uz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniegtajiem prasījumiem un nepieciešamības pamatojumu, vairākos piešķīrumos, atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātajam plānam slimnīcu kapacitātes stiprināšanai Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai, Ministru kabinets 2021. gadā atbalstīja finansējuma piešķiršanu SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" – Hemodialīzes nodaļas izbūvei, kā arī Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas un aptiekas noliktavas paplašināšanai.