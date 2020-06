Par 6,9 miljoniem eiro pārdod maksātnespējīgā 'Dzintara' ražotni un zemi

Piedzīvojot vienu neveiksmīgu izsoli, tagad maksātnespējīgā uzņēmuma "Dzintars" zemi, ēkas un iekārtas potenciālajiem pircējiem tiek piedāvāts iegādāties individuāli. Noteiktā cena par zemi un ēkām ir 6,9 miljoni eiro, informē "Immostate". Jāatgādina, ka "Dzintars" administratīvo ēku un ražotni (gan kustamo, gan nekustamo mantu) šā gada pavasarī piedāvāja izsolē ar 6,9 miljonu eiro sākumcenu.

"Dzintars" ražotne atrodas Ziepniekkalna apkaimē, pilsētas Dienvidrietumu daļā, kas jau vēsturiski bijusi ražošanas teritorija. Īpašums Ziepniekkalnā, Mālu ielā 30, izvietots 6,5 hektāru platībā, kas tādās pilsētās kā Rīga ir ļoti liels retums. Parasti objekti pārdošanā pieejami ne vairāk kā divu hektāru platībā. Tas nozīmē, ka prasmīgs attīstītājs teritoriju var attīstīt atbilstoši savām iecerēm un pilsētas attīstības tendencēm. Arī turpmākajā Rīgas attīstības plānā šī vieta vairāk atvēlēta industriālajai produkcijas ražošanai un komercdarbībai.

Pilsētas galvenais arhitekts Gvido Princis apliecina, ka kvartāls ir ar lielu attīstības potenciālu – te iespējams attīstīt gan birojus, gan ražošanu – galvenais, lai šajā teritorijā tiktu veikta darbība ar iespējami augstu pievienoto vērtību un mazāku kaitīgo ietekmi uz apkārtni, dodot jaunas darbavietas un nodokļu ieņēmumus pilsētai. Ieskicējot šīs teritorijas nākotnes aprises, pilsētas galvenais arhitekts vērš uzmanību uz šobrīd populāro tendenci – nozaru klasterēšanos. Proti, industriāla teritorija apvieno vienas nozares, piemēram, parfimērijas pārstāvjus, sākot no pētniecības, eksperimentiem un ražošanas, beidzot ar biroju uzturētājiem, dizaina un servisa pakalpojumiem. Tādējādi teritorijā papildus ražošanas ēkām var tikt attīstīti C klases biroji. "No pilsētas viedokļa raugoties, svarīgi, ka tik liela teritorija tiek izmantota kā vieta, kur pulcējas noteiktas industrijas un nozares pārstāvji, kas stratēģiski ļauj attīstīties gan pašai nozarei, gan pilsētas ekonomikai kopumā," vērtē Princis.

"Mums uzticēts ļoti atbildīgs uzdevums – veiksmīgi pārdot šo ne vien Latvijā, bet daudzviet citur pasaulē zināmo uzņēmumu. Visi priecātos, ja rūpnīcā tiktu turpināta ražošana. Ēkas ir labā stāvoklī ar labu attīstības perspektīvu," teic "Immostate" vadītāja Ilze Mazurenko. Viņa atklāj, ka par īpašumu interesi izrādījis kāds Francijas smaržu ražotājs, taču tas vairāk interesējies par paša zīmola "Dzintars" iegādi, ne ražotni.

Mazurenko ir pārliecināta, ka Ziepniekkalna pieejamību pārskatāmā nākotnē vairos arī Dienvidu tilta būvniecības 4.kārta. Iecerēts, ka tā savienos Ziepniekkalna ielu ar Vienības gatvi – uz šo Ziepniekkalna apkaimi varēs ērti atbraukt no visām pusēm. To apstiprina arī Gvido Princis, uzsverot, ka, salīdzinot šo apkaimi ar citu Rīgas ražošanas centru – Šķirotavu, Ziepniekkalna gadījumā pievilcību vairo arī lidostas tuvums.

Relatīvi netālu, Bišumuižas apkaimē, tuvāk Bauskas ielai, aptuveni pusotra kilometra attālumā iecerēta Paralimpiska sporta centra izveide, kas nozīmē, ka šeit nākotnē šeit tiek plānots valstiski svarīgs objekts, uzlabojot apkārtējo vidi, kā arī mainot cilvēku plūsmu. Šis objekts perspektīvā savukārt varētu veidoties gan kā paralimpiska sporta klasteris vai radošais centrs, gan apkaimes centrs ar sakārtotu publisko ārtelpu.

"Immostate" vadītāja ir pārliecināta, ka līdz gada beigām, kad īpašumu iecerēts pārdot, varētu parādīties arī nopietni interesenti, jo tiks uzrunāti arī investori ārpus Latvijas – Baltijā un citviet, turklāt noteiktā cena par zemi un ēkām ir visai pievilcīga – 6,9 miljoni eiro. Ēku galvenie korpusi ir ļoti labā stāvoklī – ja arī netiek turpināta ražošana, šeit var ierīkot industriālo parku ar birojiem un noliktavām, kas tagad ir populāri un pieprasīti gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Kopumā kādreizējās ražotnes teritorijā ir 52 ēkas. Teritorijā izvietotās novecojušās nederīgās ēkas var pārveidot vai nojaukt, veidojot C klases birojus vai noliktavas. Par 534 300 eiro tiek piedāvāts iegādāties arī iekārtas, taču prioritāte ir nekustamais īpašums.

Ražošanas un komercapbūves teritoriju veido divi funkcionāli saistīti nekustamie īpašumi: zemes gabals ar kopējo platību 65 300 kvadrātmetru un ēkas ar kopējo platību 48 000 kvadrātmetru. Apbūves teritoriju veido 52 ēkas (administratīvā ēka, ražošanas ēkas, noliktavas, saimniecības ēkas, tehniskās ēkas, darbnīcas). Šobrīd teritorijā atrodas bijušās ražotnes "Dzintars" piederošās kustamās mantas, kas sastāv no parfimērijas un kosmētikas ražošanas iekārtām, kā arī transporta un citām mantām, veidojot kopumā 749 vienības.

