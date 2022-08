Par 915 000 eiro izsolē pārdots Igates pils komplekss

Noslēgusies Igates pils kompleksa, Limbažu novadā, atklāta elektroniska izsole. Izsolei pieteicās viens pretendents – juridiska persona, kura, veicot vienu soli par 915 000 eiro, ieguvusi tiesības uz pils kompleksa – 3290 m2 būves un 89260 m2 zemes – iegādi. Līgums par nekustamā īpašuma iegādi tiks noslēgts mēneša laikā, informē VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) valdes loceklis Andris Vārna.

Valstij piederošais Igates pils komplekss, kas atrodas Limbažu novada Vidrižu pagasta Igatē, sastāv no būvēm ar 3290 m2 platībā un zemes gabala 89260 m2 platībā - saimniecības daļas ar klēti, pārvaldnieka māju, brūzi un kūti, parādes daļas ar kungu māju, kalpu māju un parku.

Atbilstoši kapitālsabiedrības stratēģijai, VNĪ ilgtermiņā uztur īpašumus, kas nepieciešamas valsts pārvaldei, savukārt īpašumi, kuri publiskajām iestādēm ilgtermiņā nav nepieciešami un valstij rada zaudējumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek pārdoti publiskas izsoles ceļā vai tiek izskatīta īpašumu nodošana citiem valdītājiem. Pamatkapitālā esošie īpašumi, kas rada zaudējumus kapitālsabiedrībai un kurus nav iespēja iznomāt komercnomniekiem, tiek virzīti atsavināšanai, tādejādi dodot tiem iespēju iegūt jaunu pielietojumu. Igates pils atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks izmantoti citu valsts un kapitālsabiedrības valdījumā esošo īpašumu atjaunošanā un pārvaldībā.

No 2015.gada nogales līdz 2019.gada rudenim pils komplekss tika iznomāts SIA "Domaines et Chateaux" un tika izmantots viesmīlības pakalpojumu sniegšanai. Pēc "Domaines et Chateaux" īpašnieka lēmuma pārcelties ārpus Latvijas, VNĪ 2019. gada rudenī turpināja nekustamā īpašuma saglabāšanu un uzturēšanu, kas valstij gadā izmaksā 129 000 eiro. Paralēli īpašumam tika meklēts jauns nomnieks – no 2019.gada rudens līdz 2020.gada sākuma veiktas trīs nomas tiesību izsoles, tomēr izsoļu rezultātā tāds netika atrasts. Lai īpašums nestāvētu tukšs, VNĪ 2020.gadā pieņēma lēmumu atgriezt dzīvību krodziņam, atdalot kafejnīcu no pārējā īpašuma, kas deva iespēju šīs telpas iznomāt likumā noteiktajā kārtībā publiskās izsoles ceļā, tādejādi mazinot valstij radītos zaudējumus. Kopš 2020. gada augusta krodziņa un tā teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu nodrošina nomnieks SIA "Munda", savukārt kopējo pils kompleksa uzturēšanu - teritorijas uzkošanu, zāles pļaušanu, kompleksa teritorijā esošo ūdenstilpņu - dīķa, meniķa atjaunošanas darbus nodrošina VNĪ. Pils ēkai tiek nodrošināti apsardzes un siltumapgādes pakalpojumi.

Interesenti varēja pieteikties Igates pils kompleksa izsolei no 26. jūlija līdz 15.augustam interneta vietnē www.ta.gov.lv. VNĪ izsoles notiek atklāti, publiskā un ērti pieejamā formā Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Atklātas e-izsoles, kurām var pieteikties jebkurš interesents garantē procesa caurspīdīgumu un ir labākais veids, kā noskaidrot reālo darījumu cenu, kuru nosaka tirgus pieprasījums. Izsolēm var pieteikties jebkurš interesents.

No Latvijā esošajām 1200 muižu un piļu, VNĪ tiešā pārvaldīšanā bez Igates pils kompleksa ir vēl divas – Rīgas pils, kas jau ilgstoši izmantota publiskajai funkcijai un saņem valsts atbalstu, un Mežotnes pils komplekss, kam VNĪ nodrošina visu vēsturisko vērtību saglabāšanu. Kopš 2021.gada maija, VNĪ kopā ar nozares ekspertiem no Nacionālās kultūras mantojumu pārvaldes un Kultūras ministrijas, strādā pie vienotu nekustamo īpašumu kultūras mantojumu kritēriju izstrādes, informatīvais ziņojums par kopīgās darba grupas izstrādātajiem kritērijiem tuvākajā laikā tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā (saskaņā ar mantojums.lv datiem, no 352 VNĪ pārvaldībā esošajiem nekustamajiem īpašumiem ar apbūvi, kultūras mantojuma statuss ir piešķirts 86 īpašumiem).

Igates pils pirmoreiz rakstos minēta 1455. gadā, kad Idsels Dideriks Fītinghofs ciemu un muižu pārdeva Pēterim fon der Borham. Muižas nosaukums ir vairākkārt mainījies. Ap 1880. gadu Igates muižā tika uzcelta kungu māja neorenesanses stilā. Ēku projektējis Rūdolfs Heinrihs Cirkvics fon Pistolkorsu dzimtai, celtnē demonstrējot atturīgu un izsmalcinātu lakonismu. 1934. gadā muižas dzīvojamo ēku nopirka Latvijas bērnu savienība un pilī atradās bērnu internāts. 1940. gada vasarā tas tika pārveidots par bērnu namu. Sākot ar 1972. gadu Igates pils atradās Lauksaimniecības ministrijas pārziņā. Kopš 1996.gada Igates pils nodota VNĪ pārvaldībai. 2001.gadā tika pabeigta pils atjaunošana un tika sakopts ainavu parks ar dīķiem.

VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību 352 ēku un būvju īpašumiem, kuros ietilpst 1000 ēkas 0,95 milj. kvadrātmetru platībā, kā arī zeme zem ēkām 607 ha platībā, un 3460 zemes īpašumiem ar kopējo platību 907 ha. VNĪ ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa" vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. Uzņēmums dibināts 1996. gadā, tā 100 % akcionārs ir Finanšu ministrija.