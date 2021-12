Par azartspēļu organizatora 'Furors' līdzīpašnieci kļuvusi valdes locekle Šiškina

Par spēļu zāļu un bāru tīkla "Klondaika" īpašnieka SIA "Furors" līdzīpašnieci kļuvusi uzņēmuma valdes locekle Antoņina Šiškina, liecina "Firmas.lv" informācija.

Šiškina ir "Furora" valdē kopš 2010.gada septembra, bet kopš šā gada 6.decembra viņai arī pieder 2% kompānijas kapitālā.

Līdz ar Šiškinas kļūšanu par uzņēmuma līdzīpašnieci, nelielas izmaiņas notikušas arī citu līdzīpašnieku daļu sadalījumā.

"Furors" lielākais īpašnieks joprojām ir Guntars Stabulnieks, kurš savu līdzdalību uzņēmuma kapitālā ir palielinājis no 37,46% līdz 37,72%. Savukārt Rolands Rapa savu līdzdalību samazinājis no 12,07% līdz 11,51%, Miks Stabulnieks - no 10,99% līdz 10,48%, bet Māris Lapsa - no 7,44% līdz 7,1%.

Tikmēr Gunta Vucena līdzdalība "Furors" kapitālā samazinājusies no 4,28% līdz 4,08%, Kaspara Gaiļa - no 4,16% līdz 3,97%, Mārtiņa Driekas - no 4,16% līdz 3,97%, Roberta Činguļa - no 3,67% līdz 3,5%, bet Tālvalža Lasmaņa - no 1,9% līdz 1,81%.

Vēl 13,87% uzņēmuma daļu pieder SIA "General Managing Group", kuras īpašnieki ir Guntars Stabulnieks (37,69%), Kaspars Stabulnieks (18,56%), Rapa (14,01%), Lapsa (8,64%), Vucens (4,97%), Drieka (4,83%), Gailis (4,83%), Čingulis (4,26%) un Lasmanis (2,21%). "General Managing Group" līdzdalība "Furors" kapitālā palikusi nemainīga.

Informācija Konkurences padomes (KP) mājaslapā liecina, ka azartspēļu operators SIA "Optibet" plāno iegādāties kompāniju "Furors".

"Optibet" un tam pilnībā piederošais SIA "Laimz" Latvijā sniedz dažādus interaktīvos azartspēļu pakalpojumus tiešsaistē, tostarp nodrošina azartspēļu automātus, totalizators jeb derības, bingo, kāršu un kauliņu spēles vietnēs "www.optibet.lv" un "www.laimz.lv", kā arī pieņem totalizatora likmes 11 likmju pieņemšanas punktos dažādās Latvijas pilsētās.

Savukārt "Furors" sniedz klasiskos azartspēļu pakalpojumus klātienē 26 spēļu zālēs 15 Latvijas pilsētās, piedāvājot azartspēļu automātus, kā arī citus izklaides pakalpojumus - biljardu, šautriņas, galda spēles, bārus un restorānus. Interaktīvos azartspēļu pakalpojumus tiešsaistē "Furors" sniedz vietnē "www.klondaika.lv", kur tiek piedāvāti azartspēļu automāti, kazino un totalizators.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, kompānijas "Furors" apgrozījums 2020.gadā bija 9,685 miljoni eiro, bet zaudējumi veidoja 1,395 miljonus eiro. Uzņēmums reģistrēts 1993.gadā un tā pamatkapitāls ir 1,85 miljoni eiro.