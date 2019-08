Sākot ar 1. augustu, darbu Latvijas biļešu tirdzniecības uzņēmuma SIA "Biļešu paradīze" izpilddirektora (CEO) un valdes locekļa amatā sāk Jānis Ķuzulis.

Ķuzulim ir ilgstoša pieredze uzņēmumu vadībā, informācijas tehnoloģijās un mārketingā.

"Mans mērķis ir turpināt attīstīt "Biļešu paradīzi" kā nozares tehnoloģiju un servisa līderi. Uzstādītā latiņa ir augsta – noturīgi būt labākajiem gan no biļešu pircēju, gan pasākumu rīkotāju pieredzes," sacījis jaunais vadītājs.

Viņš uzsver, ka būtisks aspekts uzņēmuma attīstībā būs tehnoloģiju sinerģija ar portālu "Delfi", kas ļaušot piedāvāt klientiem un biļešu pircējiem līdz šim nebijušas iespējas un ērtības. "Pozitīvas ambīcijas ir gan man pašam, gan jaunajam uzņēmuma īpašniekam AS "Ekspress Grupp", gan līdzšinējiem īpašniekiem, kuri turpinās strādāt uzņēmumā. Esmu pārliecināts, ka šī kombinācija ļaus saglabāt pēctecību un sasniegt jaunas virsotnes," akcentējis Ķuzulis.

Līdzšinējais ilgstošais uzņēmuma vadītājs Ēriks Naļivaiko turpinās darbu uzņēmuma padomē, bet Jānis Daube turpinās strādāt uzņēmuma valdē.

Jau ziņots, ka Latvijas lielākais ziņu portāls "Delfi" jūnijā iegādājās biļešu tirdzniecības uzņēmumu SIA "Biļešu paradīze".

"Biļešu paradīze" pieder elektroniskā biļešu tirdzniecības platforma (bilesuparadize.lv) un biļešu kases, kurās pārdod biļetes uz dažādu pasākumu organizētāju izklaides pasākumiem. Uzņēmums nodrošina biļešu tirdzniecību internetā jau vairāk nekā 15 gadus un ir viens no diviem vadošajiem biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. 2018. gadā SIA "Biļešu paradīze" pārdeva biļetes uz vairāk nekā 7000 pasākumu. "Biļešu paradīze" klientu vidū ir Latvijas vadošās kultūras un izklaides iestādes, kā arī neatkarīgie pasākumu organizētāji.

AS "Delfi" pārvalda Latvijā populārāko ziņu portālu "delfi.lv", kuram ik mēnesi ir vairāk nekā 800 tūkstoši lietotāju. Kopš 2007. gada AS "Delfi" pieder Baltijas valstīs vadošajai mediju grupai – AS "Ekspress Grupp".

"Ekspress Grupp" darbojas kopš 1989. gada un nodarbina 1700 strādājošo. Tai pieder vadošie interneta mediju portāli Baltijas valstīs. Tallinas biržā kotētā "Ekspress Grupp" izdod populārākos dienas un nedēļas laikrakstus, kā arī lielāko daļu populārāko žurnālu Igaunijā.