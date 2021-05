Par gada preču zīmi izvēlēta 'Kārums' vārniņa

Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Dizaineru savienību, paziņoja konkursa "Gada preču zīme 2020" uzvarētājus, kur nominācijā "Gada preču zīme Latvijai" uzvarēja AS "Rīgas piena kombināta" biezpiena sieriņa "Kārums" logotips "vārniņa", bet nominācijā "Gada preču zīme pasaulei" – AS "SAF Tehnika" preču zīme "Aranet", informē Patentu valdes pārstāve Inguna Gruntiņa.

Konkursa "Gada preču zīme 2020" nominācijā "Gada preču zīme pasaulei" 3.vietu ieguva AS "Air Baltic Corporation" preču zīme "Think green, fly green", savukārt 2.vietu ieguva AS "Rīgas piena kombināts" preču zīme "Pols". Nominācijā "Gada preču zīme Latvijai" 3.vietu ieguva SIA "Smalkais muslis" ar preču zīmi "Smalkais muslis", bet 2.vietu – Baibas Ritovas preču zīme "Fika".

"Pasaule ar katru gadu kļūst arvien piepildītāka ar produktiem un dažādiem pakalpojumiem. Veids, kā sevi izcelt un tapt uzklausītam, ir stāsts, kas ieguļas atmiņā un runā tieši tajā valodā, kura tiek sagaidīta. Preču zīme ir šis stāsts, kas ietērpts vizuālā veidolā un ar savu estētiku un saturu var būt saprotams gan lokāli, gan arī pacelties pāri valodu barjerām un uzrunāt savu īsto auditoriju. Lūkojoties Latvijas un pasaules uzņēmējdarbības jomās, mēs nemainīgi atpazīstam kompānijas ar stiprām un ilggadīgām preču zīmēm kā labas kvalitātes un atbilstoša satura nesējus. Preču zīme ir bijis tiešs un netiešs veids, kā nostiprināt savu pozīciju lietotāju pieredzē un ikdienā, tādā veidā pierādot to, ka dizains ir patiesi iedarbīgs rīks izaugsmes sasniegšanai," uzsver konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājas, Latvijas Dizaineru savienības valdes priekšsēdētāja Barbaras Freiberga. Viņa arī piebilst, ka žūrijas darbs nebija viegls, bet pie kopsaucēja izdevās nonākt.

Atzinības rakstus no Latvijas Dizaineru savienības saņēma Miks Blate ar preču zīmi "cemety", kā arī SIA "RA Invest" ar preču zīmi "Grīziņdārzs radošā pilsēta". Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras speciālbalvas ieguva SIA "Azeron" ar preču zīmi "Azeron" un SIA "Milzu!" ar preču zīmi "Veggy cereal". Patentu valdes simpātiju balvas tika pasniegtas SIA "Omniva" par vārdisko preču zīmi "Sūti paciņu pa īsāko taciņu" un SIA "Nomadic Homes" ar tādu pašu preču zīmes nosaukumu.

Apbalvošanas ceremoniju atklāja Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), Patentu valdes direktora pienākumu izpildītāja Baiba Graube, LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un LDS valdes priekšsēdētāja Barbara Freiberga.

Konkurss "Gada preču zīme" pirmo reizi notika 2013. gadā. Iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāju vidū ir SIA "Zekants", SIA "Labie koki", Latvijas Nacionālā opera un balets, SIA "Manilla", SIA "MILZU!", Jelgavas novada pašvaldība, SIA "Enogam", "AS PRINTFUL LATVIA", Mārtiņš Barkāns (SIA "Abavas dārzi"), SIA "Rāmkalni", SIA "Marine Insurance Services", SIA "Latvijas Piens", SIA "Lattelecom", AS "Spodrība".