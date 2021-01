Par 'Jūrmalas namsaimnieks' valdes priekšsēdētāju iecelts Andrjus Bakštons

Reģistrētas izmaiņas SIA "Jūrmalas namsaimnieks" valdē. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Igors Krivoručko turpmāk ieņems valdes locekļa krēslu, savukārt valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīts Andrjus Bakštons (Andrius Bakštonas), ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Bakštons šobrīd ieņem arī AS "Hausmaster" un SIA "Civinity LV" valdes priekšsēdētāja amatus.

1999. gadā dibinātā SIA "Jūrmalas namsaimnieks" pieder lietuviešu UAB "Būsto valda", savukārt tā patiesais labuma guvējs ir Deivids Jacka (Deividas Jacka).

2019. gadā "Jūrmalas namsaimnieks" apgrozīja 3,90 miljonus eiro un nopelnīja 1,20 miljonus eiro. Uzņēmuma apgrozījumu veido ieņēmumi no māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sniegtajiem pakalpojumiem, ieņēmumi no pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, kā arī ieņēmumi no citiem sniegtajiem pakalpojumiem privātpersonām un organizācijām. Gada laikā "Jūrmalas namsaimnieks" apgrozījums palielinājies par vairāk nekā 6%.

Iesniegtajā vadības ziņojumā teikts, ka 2019. gada beigās "Jūrmalas namsaimnieks" apsaimniekoja 345 dzīvojamās mājas.