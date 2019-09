Par 'LNK' vienīgo īpašnieci kļuvusi Nataļja Milova

Par holdingkompānija SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" vienīgo īpašnieci kļuvusi Nataļja Milova, kurai līdz šim piederēja 75% uzņēmuma kapitāldaļu, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis (attēlā Aleksandrs Milovs).

Uzņēmuma otrs dalībnieks līdz šim bija Aleksandrs Milovs, viņam piederēja 25% kapitāldaļu. Līdz ar īpašumtiesības maiņu, Aleksandrs Milovs vairs nav uzņēmuma patiesais labuma guvējs. Viņš gan turpina ieņemt padomes priekšsēdētāja amatu.

Darījums noticis 28. augustā, bet komercreģistrā tas ierakstīts 4. septembrī.

SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" pamatdarbība ir meitas un saistītu uzņēmumu vadība. LNK grupa darbojas trīs pamatvirzienos – būvniecība un ražošana, izmēģinājumu aprēķini un aviācijas tehnikas remonts, kā arī nekustamo īpašumu attīstība un pārvaldīšana.

2018. gadā SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" konsolidētais apgrozījums bija 116,050 miljoni eiro, un grupas peļņa pēc nodokļiem bija 1,300 miljoni eiro.

Latvijas mediji šonedēļ vēstīja, ka vairākas būvkompānijas nonākušas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Konkurences padomes uzmanības lokā, izmeklējot vairākas lietas, tostarp būvnieku vienošanos par iespējamu karteli. Šo kompāniju vidū ir arī LNK grupa.

Tāpat jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā būvniecības uzņēmuma AS "Latvijas tilti" vadībā – gan valdē, gan padomē, notika apjomīgas izmaiņas. "Latvijas tilti" ir viens no "LNK" grupas uzņēmumiem. Uzņēmuma valde tika nomainīta pilnībā. Amatus atstāja līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Valērijs Gorjuns un valdes locekļi Andrejs Bočkarjovs, Aleksandrs Stasens un Regīna Vitrjaka. No jauna uzņēmuma valdē iecelts tikai viens valdes loceklis – Vadims Kolosovs. Arī padomē notika izmaiņas – padome samazināta no pieciem līdz trim locekļiem. Padomes priekšsēdētāja amatā atkārtoti apstiprināts Aleksandrs Milovs, padomes priekšsēdētāja vietnieku amata saglabāja Vadims Milovs, bet padomes locekļa amatu – Davids Lipkins. Savukārt padomes locekļi Pāvels Broitmans un Gegams Hanamirjans atstāja savus līdz šim ieņemtos amatus.