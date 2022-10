Par nepilniem septiņiem miljoniem attīstīs īres namu Rīgas centrā

Iegādājoties ēku, kas līdz šim piederēja Igaunijas vēstniecībai, nekustamo īpašumu attīstītājs "Mesco Re" ar kredītiestādes līdzfinansējumu par nepilniem septiņiem miljoniem eiro veiks daudzdzīvokļu ēkas renovāciju, izveidojot īres namu Rīgas vēsturiskajā centrā, informē banka "Citadele".

Īres nams atradīsies Skolas ielā 13, kur būs pieejami aptuveni 70 dzīvokļi, kas aprīkoti ar virtuves iekārtām, mēbelēm un santehniku. Cenas būs atkarīgas no dzīvokļa lieluma un novietojuma ēkā.

Ēkas renovācija notiek pakāpeniski, kas nodrošinās periodisku dzīvokļu pieejamību. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas aptuveni 7 miljonu apmērā, no kuriem nedaudz vairāk nekā 3 miljoni piesaistīti no bankas "Citadele". Vienlaikus projektā iesaistījušies arī investori no Zviedrijas.

"Īres namiem saredzam labu potenciālu, jo Baltijas valstīs šī nav attīstīta niša. Pašreizējās svārstības nekustamo īpašumu tirgū būs pārejošas, un prognozējam, ka tirgus ilgtermiņā turpinās attīstīties pozitīvi," teic SIA "Skolas 13" valdes loceklis Mārcis Dobrājs.

"Jaunais Īres likums noteikti atvieglo jaunu īres namu būvniecību, kamēr pārejas noteikumi uz jau esošām ēkām, manuprāt, pagaidām nav stimulējoši jaunu investīciju ienākšanai. Veidojot īres namus, atdeve īstermiņā var būt mazāka, ja salīdzina ar projektiem, kur dzīvokļi paredzēti tūlītējai pārdošanai, taču īres namiem Rīgā ir labs potenciāls – liela iedzīvotāju daļa dzīvo novecojušos mājokļos, un esam pietiekami moderna valsts, kur tirgus var absorbēt nepieciešamību pēc renovētiem kvalitatīviem īres dzīvokļiem," teic Dobrājs.

"Latvijas īres tirgū šobrīd lielākais spēlētājs ir privātpersonas, kas izīrē savus dzīvokļus padomju sērijveida namos vai retāk – jaunajos projektos, taču tuvākajā laikā šī dinamika varētu mainīties, Rīgā ienākot jaunām investīcijām un jauniem īres namiem. Rīga ir Baltijas valstu lielākā pilsēta, kur ir liels pieprasījums gan pēc ekonomiskās, gan komforta klases dzīvokļiem, tāpēc jauni dzīvokļi un plašāks piedāvājums veicinās konkurenci attīstītāju vidū, un ieguvējs būs gala patērētājs," norāda Guntis Mincis, "Citadeles" vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs.

Uzņēmuma mērķis tuvāko septiņu līdz desmit gadu laikā ir attīstīt kvalitatīvu īres namu portfeli ar objektiem Rīgā, un aplēses liecina, ka "Mesco Re" savu portfeli ar otro projektu varētu papildināt jau līdz 2022. gada noslēgumam.