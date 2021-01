Par prettiesisku atzīst SPRK lēmumu atteikt 'Conexus Baltic Grid' sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņu pagarināšanu

Administratīvā apgabaltiesa 15.janvārī par prettiesisku atzina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmumu atteikt AS "Conexus Baltic Grid" sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņu pagarināšanu, informēja tiesā.

Ar tiesas spriedumu SPRK 2020. gada 9. aprīļa lēmums par sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņu pagarināšanu tiek atcelts.

Spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā viena mēneša laikā.

"Conexus Baltic Grid" valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss sacīja, ka 2020. gadā pilnībā noslēdzās uzņēmuma akcionāru maiņas process, kas atrisināja jautājumu par uzņēmuma sertificēšanu, bet pērna gada oktobrī regulators jau atzina uzņēmumu par neatkarīgu sistēmas operatoru.

"Šodien pieņemtais tiesas lēmums ir par vēsturisku strīdu, proti par sertifikācijas procesu, jo tiesa arī atcēlusi regulatora izteikto brīdinājumu," teica Bariss.

Iepriekš vēstīts, ka "Conexus" uzskata, ka ir darījusi visu iespējamo, lai sertificēšanas lēmuma nosacījumus izpildītu savlaicīgi, savukārt SPRK nav ņēmusi vērā apstākļus, kurus "Conexus" tiešā veidā nevar ietekmēt, lai sertificēšana pilnībā noslēgtos.

Ar lūgumu SPRK pagarināt sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņu "Conexus" vērsās pērn 12. decembrī. Tas notika laikā, kad abi tā brīža uzņēmuma akcionāri "Marguerite Gas I" ("Marguerite") un "Gazprom" bija sākuši akciju atsavināšanas procesu, bet bija skaidrs, ka tam ir nepieciešams ilgāks laiks, ņemot vērā procesā iesaistītās puses un objektīvos apstākļus. "Conexus" lūdza regulatoru pagarināt sertificēšanas lēmumā noteikto nosacījumu izpildes termiņu vismaz līdz 2020. gada 1. jūlijam. Taču SPRK vien šogad aprīlī nolēma atteikt pagarināt termiņu un izteica kompānijai brīdinājumu, norādīja uzņēmuma pārstāvji.

"No savas puses esam darījuši visu iespējamo, lai izpildītu sertificēšanas prasības, neskatoties uz to, ka joprojām norit tiesvedības process par šo nosacījumu tiesiskumu pēc būtības. Tāpēc esam vērsušies ar pieteikumu tiesā, kurā lūdzam izvērtēt regulatora pieņemtā lēmuma pamatotību un lemt par piemērotā brīdinājuma atcelšanu un sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu," pauda "Conexus" valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne, uzsverot, ka sertificēšanas izpildes termiņa ievērošana ir atkarīga ne tikai no "Conexus" un tās akcionāriem, bet arī no valsts lēmumiem.

Viņa skaidroja, ka Ministru kabinets lemj par valstij piekrītošo pirmpirkuma tiesību izlietošanu uz pārdodamajām "Conexus" akcijām, un gadījumā, ja šīs pirmpirkuma tiesības netiek izlietotas, par darījuma akceptēšanu, ņemot vērā valsts drošības apsvērumus. "Ja dažādu ārējo faktoru dēļ šis lēmumu pieņemšanas process ieilgst, ir kopsakarīgi lemt par noliktā termiņu pagarinājumu," pauda Kotāne.

"Conexus" pārstāvji norādīja, ka ir pierādījies, ka attiecīgo Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas process turpinājies ilgāk nekā trīs mēnešus, jo "Marguerite" informēja valdību par akciju atsavināšanas līguma noslēgšanu 2019. gada 4. decembrī, savukārt Ministru kabinets gala lēmumu par šo darījumu pieņēma 2020. gada 10. martā.

Savukārt "Gazprom" jau 2019. gada 29. novembrī paziņoja un sāka pieteikumu pieņemšanu saistībā ar tam piederošo "Conexus" akciju atsavināšanu atklātas izsoles procedūrā, kura noslēdzās 2019. gada 30. decembrī, un šobrīd tai piederošo akciju atsavināšanas process turpinās.

"Conexus" kā vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru SPRK bija sertificējis ar nosacījumiem, ka no šā gada 1. janvāra jānovērš iespējamība, ka personas, kuras kontrolē energoapgādes komersantu, tieši vai netieši var ietekmēt uzņēmuma darbību, un tas nerada nekādu interešu konfliktu starp "Conexus" un energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību.

Jau ziņots, ka SPRK aprīļa sākumā izteica "Conexus" brīdinājumu par sertificēšanas lēmuma neizpildi noteiktajā termiņā. Vienlaikus SPRK uzdeva kompānijai līdz 1.oktobrim nodrošināt operatora atbilstību Enerģētikas likuma prasībām.

Savukārt Ministru kabinets 10. martā nolēma atļaut "Marguerite Gas" piederošos 29,06% "Conexus" akciju pārdot "Marubeni" fondam. Taču joprojām nav zināms, vai un kuram investoram decembra beigās 34,1% "Conexus" akciju pārdevis "Gazprom".

SPRK ir sertificējusi "Conexus" ar diviem nosacījumiem, kas uzņēmumam bija jāizpilda līdz 2019. gada beigām.

Tostarp "Conexus" bija jānodrošina, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuves autoruzraudzību no 2020. gada 1. janvāra īsteno komersants, kas nav tiešā vai netiešā veidā saistīts ar "Gazprom" un tā saistītajiem komersantiem. Savukārt otrs nosacījums paredzēja nodrošināt, ka no 2020. gada 1. janvāra "Gazprom" nav iespēju tieši vai netieši kontrolēt "Conexus", proti, Krievijas uzņēmumam jāpārdod sev piederošās akcijas.

Šī nosacījuma otra daļa paredz, ka līdz 2020. gada 1. janvārim "Conexus" bija jānovērš arī interešu konflikta riski, ko rada "Marguerite Gas" vienlaicīga dalība gan "Conexus", gan "Latvijas gāzē".

"Latvijas gāze" ir dabasgāzes tirgotājs, kam pieder arī sadales sistēmas operators AS "Gaso". Savukārt "Conexus" ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Tas pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas tieši savieno Latviju ar Krieviju, Lietuvu un Igauniju.