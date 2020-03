Par 'Rīgas satiksmes' pagaidu valdes locekļiem apstiprināti Zeltiņš un Rūtiņš

Ceturtdien, 19. martā "Rīgas satiksmes" padome par uzņēmuma pagaidu valdes locekļiem apstiprināja Gintu Zeltiņu un Ingu Rūtiņu. Pagaidu valdes locekļi savus pienākumus pildīs līdz pastāvīgu valdes locekļu apstiprināšanai, informē uzņēmums. Attēlā Ingus Rūtiņš.

Kā norāda "Rīgas satiksmes" padomes priekšsēdētājs Ainārs Ozols, pagaidu valdes locekļi izvēlēti, lai nodrošinātu pilnvērtīgu, stabilu un efektīvu "Rīgas satiksmes" darbu. Izvēlētie pagaidu valdes locekļi ir savu jomu profesionāļi ar zināšanām un pieredzi finanšu vadības jomā un transporta, transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta organizācijas un vadības jomā."

Gints Zeltiņš ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātē. No 2016. līdz 2019. gadam SIA "Dokumeds" ieņēmis administratīvā direktora amatu, no 2017. līdz 2018. gadam bijis vadošais starptautiskais finanšu padomnieks Pasaules bankas projektā Ukrainā, no 2006. līdz 2016.gadam bijis padomes loceklis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, kā arī iepriekš ieņēmis citus vadošus amatus.

Ingus Rūtiņš ieguvis augstāko izglītību Rīgas Tehniskās universitātes Automobiļu un Autosaimniecības specialitātē. No 2010. gada līdz šim brīdim ieņem viceprezidenta un valdes locekļa amatus Biedrībā "Auto Asociācija", no 2012. līdz 2013. gadam ir bijis SIA "Amserv Latvija" tirdzniecības direktors, no 2005. līdz 2011. gadam SIA "Moller Auto Latvija" direktors, kā arī vēl iepriekš ieņēmis citus vadošus amatus.

Gints Zeltiņš pagaidu valdes locekļa pienākumus sāks pildīt 23. martā, bet Ingus Rūtiņš no 1. aprīļa.

Šobrīd "Rīgas satiksmes" valde darbojas trīs cilvēku sastāvā – Džineta Innusa, Inga Krūkle un Jānis Golubevs.