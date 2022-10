Par siltumu vairāk būs jāmaksā arī Bauskā, Aizkrauklē un Ludzā

Vairākās Latvijas pilsētās ir būtiski mainījies siltuma tarifs; par 56% tas ir augstāks Ludzā, par 70% – Bauskā un par 75% – Aizkrauklē.

SIA "Bauskas siltums" jaunais siltumenerģijas gala tarifs, kas stājies spēkā sestdien, 15.oktobrī, ir 90,89 eiro par MWh (bez PVN). Šāds tarifs būs spēkā līdz līdz 2023.gada 30.aprīlim. Iepriekšējais siltumapgādes tarifs bija 53,22 eiro par MWh, ziņo LETA.

SIA "Bauskas siltums" ir Bauskas novada pašvaldības īpašumā, liecina "firmas.lv" dati. 2021.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1,58 miljoni eiro, peļņa 40 tūkst. eiro.

Savukārt SIA "Aizkraukles siltums" no 1.novembra siltumenerģijas gala tarifs noteikts 159,19 eiro par MWh (bez PVN). Iepriekš, no 1.jūnija, SIA "Aizkraukles siltums" patērētājiem siltumenerģijas gala tarifs bija 90,77 eiro/MWh (bez PVN).

Pēc "firmas.lv" datiem, SIA "Aizkraukles siltums" pieder Aizkraukles novada pašvaldībai. 2021.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1,72 miljoni eiro, bet peļņa – 27 tūkst. eiro. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,068 miljoni eiro.

Siltumenerģijas gala tarifs Ludzas pilsētas iedzīvotājiem no šodienas ir 82,68 eiro par MWh (bez PVN) jeb 92,60 eiro par MWh (ar PVN 12%), kas ir par 56% augstāks nekā līdz šim. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas informāciju līdz šim pašvaldībā bija spēkā siltumenerģijas gala tarifs 52,85 eiro par MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas gala tarifs juridiskām personām no šodienas ir 82,68 eiro par MWh (bez PVN) jeb 104,04 eiro par MWh (ar PVN 21%), vēsta LETA

SIA "Ludzas Bio-Enerģija", saskaņā ar "firmas.lv" datiem, pieder SIA "Biotop" un Nīderlandes pilsonim Krijgsman Gerrit Hendrik. Patiesais labuma guvējs ir Edgars Vīgants, kuram arī pilnībā pieder SIA "Biotop". 2021.gadā SIA "Ludzas Bio-Enerģija" apgrozījums bija 1,06 miljoni eiro, peļņa 0,25 miljoni eiro.

Jau ziņots, līdz ar tarifu apstiprināšanu SPRK lielākai daļai komersantu piešķīra atļauju pašiem noteikt tarifus. Atļauju komersants izmantos brīdī, ja mainīsies kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Tas nozīmē, ka visiem minētajiem komersantiem arī no 15.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim ir tiesības iesniegt pašu noteiktos tarifus, ja šajā periodā komersantam mainīsies kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena.

Turklāt komersanti, kuriem ir SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus, var iesniegt izvērtēšanai tarifu projektu vairākkārtīgi. Līdz ar to šī perioda laikā komersantam tarifs var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus piešķirtā atļauja nozīmē to, ka tiklīdz kurināmā cena ir zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.