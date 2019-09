Par 'Smiltenes piena' kapitāldaļām padziļinātu interesi izrādījuši apmēram 50 investoru

Par piena pārstrādes uzņēmuma AS "Smiltenes piens" iepriekšējo lielāko īpašnieku kapitāldaļām padziļinātu interesi izrādīja apmēram 50 investoru, kas ir daudz, intervijā aģentūrai LETA atzina uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumu konsultanta "Oaklins M&A Baltics" izpilddirektore Anna Aile.

Viņa teica, ka "Smiltenes piena" iepriekšējo lielāko īpašnieku kapitāldaļas izpirka Armanda Kovaldina uzņēmums ar Igaunijas fonda BPM palīdzību. Pārdošanas process piesaistīja gan ārvalstu, gan vietējo investoru interesi.

"Darījuma laikā mēs apzinājām ap 200 investoru no visas pasaules, no kuriem padziļinātu interesi izrādīja ap 50 investoriem. Fokuss bija uz Baltijas, Skandināvijas un Rietumeiropas spēlētājiem. Lielākā interese bija no Itālijas, Francijas, Vācijas un Baltijas stratēģiskajiem un finanšu investoriem," sacīja Aile.

Pēc viņas sacītā, "Smiltenes piena" fokuss ir uz siera ražošanu, un tādēļ par kompāniju bija interese diezgan daudziem uzņēmumiem, kuri specializējas līdzīgā nišā. Taču tieši starptautiskajiem investoriem galvenā interese bija par ieiešanu Baltijas tirgū. Daudzi nozares spēlētāji paviesojās arī abās "Smiltenes piena" ražotnēs un atzinīgi novērtēja produktus un darba efektivitāti, kas bija labs atzinums tādam vietēja mēroga uzņēmumam, kāds ir "Smiltenes piens".

Komentējot darījuma aizkulises, Aile sacīja, ka uzņēmuma iepriekšējiem lielākajiem īpašniekiem bija stingras prasības, kādam jābūt kompānijas nākamajam īpašniekam. Tamdēļ priekšroka tika dota investoram no Latvijas. Ļoti svarīga bija arī jaunā īpašnieka stratēģiskā vīzija.

"Diezgan bieži redzam pārņemšanas darījumus, kuros uzņēmumu nopērk nevis tādēļ, lai to tālāk attīstītu, bet lai pārņemtu zīmolu, un pašas ražotnes slēdz. To "Smiltenes piena" līdzšinējie īpašnieki pavisam noteikti nevēlējās redzēt. Tādēļ viņiem ļoti svarīgi bija, lai jaunais īpašnieks turpina jau iesākto "Smiltenes piena" attīstības stratēģiju un neveic izmaiņas, kuras var kaitēt uzņēmumam un tā darbiniekiem," sacīja Aile.

Pēc viņas sacītā, tagadējam "Smiltenes piena" investoram ar līdzšinējiem tā īpašniekiem ļoti saskanēja redzējums par uzņēmuma nākotnes attīstību. Vienlaikus viņa piebilda, ka atšķirībā no kompānijas iepriekšējiem lielākajiem īpašniekiem, kas pārsvarā fokusējās uz vietējo tirgu, tā jaunais investors vēlas attīstīt arī eksportu, jo ražošanas kapacitātes tam pietiek. Uzņēmumam ir arī daudz augstas pievienotās vērtības produktu ar ilgāku realizācijas termiņu, kurus var eksportēt. Tāpēc uzņēmuma eksporta īpatsvars nākotnē viennozīmīgi augs.

Aile neatklāja, par kādu summu "Smiltenes piena" kapitāldaļas tika pārdotas, jo to nevēlas pircējs un pārdevēji. Vienlaikus viņa atzina, ka uzņēmuma vērtējums bija atbilstošs Latvijas tirgum, un abas puses ir apmierinātas. Tāpat viņa vērsa uzmanību uz to, ka pārdevēja pusei bija papildu nosacījumi par to, kādās rokās nonāks uzņēmums, vai tiks saglabāta uzņēmuma darbība, nevis tikai pēc iespējas augstāka cena.

Pēc viņas sacītā, "Oaklins M&A Baltics" kā darījuma konsultants tika piesaistīts, jo uzņēmuma akcionāri gribēja apzināt pēc iespējas plašāku potenciālo pircēju klāstu, lai redzētu investoru interesi un redzējumu par "Smiltenes piena" potenciālo attīstību.

"Bija redzams, ka lielākiem starptautiskiem spēlētājiem interesē lielāks darbības mērogs. "Smiltenes piena" galvenā ražotne tomēr atrodas Smiltenes centrā, tādēļ ražošanas kapacitātes palielināšana ir ierobežota," pastāstīja Aile.

Viņa atzina, ka par uzņēmuma akciju iegādi interesējās arī lieli zināmi koncerni ar interesi par Baltijas tirgu, kas atzinīgi novērtēja produktu garšu un kvalitāti. Taču šādi tirgus spēlētāji ne vienmēr izprot vietējā piena pārstrādes tirgus specifiku.

Jau ziņots, ka par "Smiltenes piens" patieso labuma guvēju 16. augustā uz īpašumtiesību pamata, kas tiek realizēta caur viņam piederošo SIA "AS900", kļuvis Kovaldins, kas ir ir arī SIA "Olaines enerģija" 15% kapitāldaļu īpašnieks, kā arī SIA "AgriGrant" un SIA "Ziņu mēdiji" vienīgais īpašnieks. Iepriekš "Smiltenes piena" patiesie labuma guvēji bija Gita Mūrniece un Ģirts Strads. No "Smiltenes piena" gada pārskata un "Firmas.lv" datiem secināms, ka Mūrnieces īpašumā iepriekš bija aptuveni 64% uzņēmuma akciju, bet Stradam piederēja apmēram 32% akciju.

Lēmumu pārdot "Smiltenes piens" akcijas Mūrniece skaidroja ar vēlmi šogad 15. oktobrī doties pensijā.

Tāpat Mūrniece norādīja, lai gan interesi par "Smiltenes pienu" izrāda vairāki potenciālie pircēji, viņai ir svarīgi, lai "Smiltenes piens" paliek vietējās izcelsmes kapitāla uzņēmums. Šī nosacījuma neizpildes dēļ iepriekš atvairīti vairāki maksātspējīgi pircēji. Tāpat potenciālajam akciju pircējam bija jābūt pilnīgi skaidram uzņēmuma darbības plānam turpmākajos piecos gados. "Pats galvenais, lai jaunais akcionārs turpina uzņēmuma darbu, līdz šim iesākto," viņa sacīja.

Jau ziņots, ka "Smiltenes piens" pagājušajā gadā strādāja ar 19,069 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,8% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 6,3% - līdz 870 393 eiro. Kompānija "Smiltenes piens" ir reģistrēts 1993.gadā, un tās pamatkapitāls ir 472 962 eiro.