Par vairāk nekā piektdaļu audzis aizsargāto elektroenerģijas lietotāju skaits

Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmas (ALDIS) ieviešanas pirmajos divos mēnešos par vairāk nekā piektdaļu jeb 20 000 pieaudzis aizsargāto lietotāju, kam pienākas elektroenerģijas rēķina samazinājums, skaits, aģentūru LETA informēja Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pieaugumu BVKB skaidro ar faktu, ka valsts, izmantojot tās rīcībā esošo informāciju, automātiski identificē atbalsta saņēmējus un nav nepieciešama pieteikšanās tā saņemšanai.

Izvērtējot BVKB rīcībā esošos datus pirms un pēc ALDIS ieviešanas, redzams, ka šā gada augustā aizsargāto lietotāju skaits, kas saņēmuši atbalstu, bija 71 209, bet jau oktobrī to skaits pieaudzis par vairāk nekā 20 000 lietotāju un sasniedzis 91 893.

Analizējot atbalstu saņēmušo aizsargāto lietotāju datus pa grupām, secināms, ka par 61% pieaudzis personu ar pirmās grupas invaliditāti un ģimeņu ar bērniem, kuriem ir invaliditāte, skaits, par 50% palielinājies daudzbērnu ģimeņu skaits, bet par 3% trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību skaits.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) norāda, ka, ieviešot ALDIS, nepilnu divu mēnešu laikā uzlabots ne vien datu iegūšanas process, kas parāda pieaugumu aizsargāto lietotāju skaitā, bet arī pilnībā automatizēta atbalsta saņemšana. Līdz ar to ģimenes un personas, kas atbilst aizsargātā lietotāja statusam, automātiski saņem valsts atbalstu ikmēneša elektrības rēķinu nomaksai.

"Turklāt, sākot ar novembra rēķiniem visām aizsargātā lietotāja grupām tiks dubultots un pat trīskāršots atbalsta apmērs, tādējādi kompensējot straujo elektroenerģijas cenu kāpumu. Vienlaikus aicinu arī citus elektroenerģijas tirgotājus, kas šobrīd vēl nav iesaistījušies atbalsta īstenošanas mehānismā, būt sociāli atbildīgiem un ņemt dalību pakalpojuma sniegšanā, lai mēs varētu nodrošināt atbalstu visiem aizsargātājiem lietotājiem," pauž Vitenbergs.

BVKB direktore Svetlana Mjakuškina piebilst, ka konceptuālās pieejas maiņa atbalsta saņemšanai ir ļāvusi aptvert un identificēt plašāku aizsargāto lietotāju loku. Atbalsta nodrošināšanā īpaši būtiska loma ir elektroenerģijas tirgotājiem. Līdz ar jaunās sistēmas ieviešanu BVKB aicina ikvienu elektroenerģijas tirgotājs pievienoties un saviem klientiem sniegt aizsargātā lietotāja pakalpojumu, tādējādi dodot iespēju visiem, kuriem pienākas aizsargātā lietotāja statuss, saņemt valsts paredzēto atvieglojumu.

Šā gada 1.septembrī darbību uzsāka jaunā ALDIS, kuras pārzinis ir BVKB. Sistēma apkopo informāciju par aizsargātajiem lietotājiem un sniedz datus elektroenerģijas tirgotājiem par personām, kurām pienākas atbalsts elektroenerģijas rēķinu samazinājumam. Aizsargāto lietotāju lokā ietilpst daudzbērnu ģimenes, personas ar pirmās grupas invaliditāti, ģimenes ar bērniem, kuriem ir invaliditāte, un maznodrošinātas mājsaimniecības.

Informācija par aizsargātajiem lietotājiem šobrīd tiek iegūta no citām valsts informācijas sistēmām, kas automātiski identificē atbalsta saņēmējus, aprēķina atbalsta apjomu un nodod datus elektroenerģijas tirgotājiem. Aizsargātā lietotāja pakalpojumu līdz 1.septembrim nodrošināja tikai viens elektroenerģijas tirgotājs. Turpretī šobrīd atbalstu aizsargātajiem lietotājiem nodrošina jau divi uzņēmumi - AS "Latvenergo" un SIA "Tet", un arī citi tirgotāji tiek aicināti to darīt. Tirgus ir kļuvis atvērts ikvienam elektroenerģijas tirgotājam, līdz ar to neierobežojot lietotāju izvēli vai konkurenci.

Ministru kabinets 19.oktobra sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi", kas paredz no 1.novembra visām aizsargātā lietotāja grupām par 10 eiro palielināt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju, tādējādi kompensējot šobrīd vērojamo straujo elektroenerģijas cenu kāpumu. Par patērēto elektroenerģiju novembrī atbalsts tiks piešķirts decembra sākumā saņemtajos rēķinos.