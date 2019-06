Par viesnīcas 'Radi un draugi' apsaimniekošanas uzņēmuma īpašniekiem kļuvuši igauņi

Par viesnīcu "Radi un draugi" apsaimniekojošā uzņēmuma SIA "Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīca "Radi un draugi"" īpašniekiem pastarpināti kļuvuši Igaunijas uzņēmēji Oto Tamme (Otto Tamme) un Pāvo Kīks (Paavo Kiik), ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Līdz šim SIA "Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīca "Radi un draugi"" vienīgais īpašnieks bija Lielbritānijā reģistrētais fonds "The Latvian Welfare Trust". Taču tagad par vienīgo īpašnieku kļuvis šī gada maija sākumā reģistrētais uzņēmums SIA "Hotel Property", kura patiesā labuma guvēji ir Tamme un Kīks.

Īpašnieku maiņa notikusi 30. maijā, bet 31. maijā tā reģistrēta komercreģistrā.

Līdz ar īpašnieku maiņu mainīts uzņēmuma nosaukums – tas kļuvis par SIA "Hotel Property Old", kā arī valde – par vienīgo valdes locekli iecelts Kīks. Līdzšinējā valde – valdes priekšsēdētāja Ilze Grickus un valdes locekļi Pāvils Misiņš un Pēteris Aleksandrs Pētersons – atbrīvoti no amatiem.

Viesnīcas jaunajiem īpašniekiem uzņēmējdarbība Latvijā nav sveša. "Lursoft" izziņa liecina, ka Tamme ir valdes loceklis piena pārstrādes uzņēmumos AS "Tukuma Piens", SIA "Rencēnu piens" un kooperatīvajā sabiedrībā "Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība", kā arī viņš ir padomes priekšsēdētājs veļas ražošanas uzņēmumā AS "Lauma Lingerie". Bez 50% SIA "Hotel Property" kapitāldaļu viņam pieder arī 97,49% kapitāldaļu SIA "Rencēnu piens".

Savukārt Kīks ir valdes loceklis arī uzņēmumā SIA "Vikton" un patiesā labuma guvējs SIA "Deglava Property".

Viesnīcu "Radi un draugi" apsaimniekojošais uzņēmums reģistrēts 1994. gadā, to dibināja Ādolfs Sīlis un Alfons Lindens, bet 2000. gadā par tā īpašnieku kļuva Lielbritānijā reģistrētais "Latvian Welfare Fund "Daugavas Vanagi"".

2018. gadā SIA "Hotel Property Old" apgrozījums bija 1,455 miljoni eiro, ko veidoja ienākumi no viesnīcas pakalpojumiem un ienākumi no restorāna pakalpojumiem. Uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem bija 28 tūkstoši eiro. Uzņēmums nodarbināja 57 darbiniekus.