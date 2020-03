Pārdod 'Daugavpils specializētā autotransporta uzņēmuma' valsts un pašvaldības kapitāla daļas

AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" atkārtotā izsolē pārdos valstij un pašvaldībai piederošu akciju paketi akciju sabiedrībā "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums", informē "Possessor". Akciju paketei, kuru veido 155 262 akcijas jeb 40,4% no AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" pamatkapitāla, ir noteikta jauna izsoles sākumcena 813 572,88 eiro.

Interesentiem tiek piedāvāts iegādāties AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" valstij piederošās 12 251 akcijas un pašvaldībai piederošās 143 011 akcijas vienā akciju paketē, kopumā 155 262 akcijas jeb 40,4% no AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" pamatkapitāla.

AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums" akciju paketes pārdošanas cena un izsoles sākumcena ir noteikta 813 572,88 eiro (vienas pārdodamās akcijas cena – 5,24 eiro), maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Samaksu iespējams veikt uzreiz, kā arī ir iespējama nomaksa līdz 1 gadam.

Akciju pakete tiks pārdota izsolē ar augšupejošu soli. Līdz apliecinājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai ir jāsamaksā drošības nauda 162 714,58 eiro.

Izsole ar augšupejošu soli paredzēta 2020. gada 8. maijā plkst. 14:00 "Possessor" telpās Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.