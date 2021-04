Pārdodot iebraukšanas caurlaides, Jūrmala pērn iekasējusi 2,7 miljonus eiro

Sākot no 1.aprīļa, par iebraukšanu Jūrmalā atkal ir jāmaksā. Jūrmalas pilsētas domē informē, ka šajā pavasarī, salīdzinot ar pagājušo gadu, vienas dienas caurlaižu skaits ir ievērojami pieaudzis. 2020.gadā pilsētas ieņēmumi no caurlaidēm veidoja 2,7 miljonus eiro.

2020.gadā nopirktas 1,14 miljoni vienas dienas Jūrmalas caurlaides, aptuveni 7 tūkstoši ilgāku periodu caurlaides (septiņām, 30, 90 dienām vai visam periodam), portālu "Delfi" informēja Jūrmalas pilsētas domes pārstāve Zane Leite.

47% caurlaižu pirktas caurlaižu automātos, pārējās – kādā no attālinātajiem norēķinu veidiem. Katru gadu pieaug elektroniski iegādāto caurlaižu īpatsvars.

Jūrmalas vienas dienas caurlaides maksa transportlīdzeklim (automašīnai, motociklam, triciklam un kvadriciklam) ir 2 eiro, caurlaide nav jāpērk elektromobiļiem.

Šajā pavasarī, salīdzinot ar pagājušo gadu, vienas dienas caurlaižu skaits ir ievērojami pieaudzis. 2020.gada periodā no 1. līdz 20. aprīlim bija iegādāti 69 tūkstoši vienas dienas caurlaides, bet šogad tajā pašā laika periodā – 100 tūkstoši, stāstīja Leite.

Šogad caurlaižu automātos pie iebraukšanas Jūrmalā Priedainē un Vaivaros ar skaidru naudu norēķināties vairs nevar – tur iespējams maksāt tikai ar karti vai bezkontakta maksājumu līdzekļiem (mobilo tālruni, aproci, viedpulksteni u.tml.). Ar skaidru naudu par caurlaidi joprojām var samaksāt caurlaižu automātos pilsētā: pie lielveikala "Rimi" Lielupē, pie Dzintaru koncertzāles, Majoru stāvlaukumā un pie Dubultu stacijas. Pašvaldība aicina braucējus caurlaides iegādāties elektroniski: portālā "visitjurmala.lv", ar "Mobilly" vai bankas "Citadele" lietotnes starpniecību.

Skaidras naudas norēķini pie iebraukšanas pilsētā atcelti, lai veicinātu ātrāku caurlaižu iegādi un mazinātu sastrēgumus. Skaidras naudas norēķini bieži rada kavēšanos caurlaižu punktos – monētas mēdz iesprūst, kā arī reizēm automātos tiek iemesti nepiemēroti priekšmeti, kā rezultātā automāti uz laiku pārstāj funkcionēt.

Pašvaldība atgādina, ka par caurlaidi var samaksāt arī pēc iebraukšanas pilsētā, tikai jāievēro, ka caurlaidei obligāti jābūt nopirktai tajā datumā, kad transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalā, līdz plkst.23:59 vai pirms tam. Ar vienu dienas caurlaidi īpaša režīma zonā var iebraukt neierobežotu reižu skaitu tajā datumā, kuram caurlaide iegādāta. Iegādājoties caurlaidi, precīzi jānorāda transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. Caurlaide derīga tikai konkrētam transportlīdzeklim, kura reģistrācijas numurs ir norādīts, pērkot caurlaidi.

Pagājušajā gadā piemēroti aptuveni 30 tūkstoši protokolu par iebraukšanu bez caurlaides, informēja Leite. "Lai neaizmirstu iegādāties caurlaidi, pastāv iespēja pieteikties atgādinājuma saņemšanai e-pastā. Ja transportlīdzeklis būs iebraucis Jūrmalā un tam nebūs iegādāta caurlaide, piereģistrētajā e-pastā tās pašas dienas vakarā laikā no plkst.19.00 līdz plkst.23.30 tiks nosūtīts atgādinājums, lai varētu paspēt iegādāties caurlaidi un nebūtu jāsaņem sods," akcentēja pilsētas pārstāve.

Caurlaižu režīms kūrortpilsētā pastāv jau kopš 1996.gada, joprojām auto novietošana tām paredzētajās pašvaldības apsaimniekotajās auto novietnēs ir bez maksas. Tā mērķis ir ierobežot tranzīta satiksmi caur Jūrmalas pilsētas teritoriju un veicināt videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu.

Jautāta, kā tiek izmantoti no caurlaižu tirgošanas iegūtie līdzekļi, Leite atbild: "No nodevas samaksas iekasētos līdzekļus uzskaita pilsētas pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai. 2021.gadā ceļu remontos vien kūrortpilsētā plānots ieguldīt 6,9 miljonus eiro, pilsētas kopšanā un labiekārtošanā – 6,3 miljonus eiro. Pilsētas kopējie ieņēmumi gadā ir aptuveni 93 miljoni eiro, līdz ar to ieņēmumi no caurlaidēm ir neliela daļa no pilsētas kopbudžeta un pilsētas teritoriju uzturēšanā un attīstībā ieguldītajiem līdzekļiem."

Pašlaik palielināt maksu par iebraukšanu pilsētā nav plānots.